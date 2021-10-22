Dolar güne rekor tazeleyerek başladı: 9,55 TL
Merkez Bankasının faiz kararı ile Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanından gri listeye alınmasıyla birlikte yükselen dolar güne rekorla başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2021 09:35
Saat 9:44 itibariyle dolar grafiği
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|9,5240
|9,5250
|Avro
|11,0820
|11,0830
|Sterlin
|13,1050
|13,1680
|ANKARA
|ABD Doları
|9,4900
|9,5500
|Avro
|11,0400
|11,1100
|Sterlin
|13,0400
|13,2400