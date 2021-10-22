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9 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti, kayıp kardeşler cinayete kurban gitmiş

Kayıp çocukların babası A.K. müşteki olarak verdiği ifadede, 2012'de oğlu Barış'la yaptığı görüşmede abisi Oğulcan'ı, Fahriye G. ve İbrahim T'nin öldürmüş olabileceğini kendisine söylediğini aktardı-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2021 10:06
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9 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti, kayıp kardeşler cinayete kurban gitmiş

- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara'da 2012 ve 2013'te kaybolan iki kardeşin cinayet sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun babaları A.K, müşteki sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

A.K, 1989'da çocuklarının annesi Fahriye G. ile evlendiklerini, 2006'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldıklarını oğullarının talebi üzerine 2008'de tekrar evlendiklerini anlattı.

Eşi Fahriye G'nin o dönem noterde çalıştığını, ayrı kaldıkları sürede şüphelilerden İbrahim T. ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini ifade eden A.K, 2009'da Fahriye G'den boşandığını ve bir daha yüz yüze görüşmediğini belirtti.

Oğulcan ile 2009'a kadar telefonda görüştüklerini kendisini yanına almak istediğini fakat annelerinin bırakmadığını söylemesi üzerine iletişimini kopardığını söyleyen A.K, 2012'de küçük oğlu Barış'ın abisinin kaybolduğuna inanmadığını, annesi ve İbrahim T'nin abisi Oğulcan'ı öldürmüş olabileceklerini söylemesi üzerine Fahriye G'ye telefon açtığını beyan etti.

A.K, eski eşine oğlunun nerede olduğunu sorduğunu Fahriye G'nin de Oğulcan'ın Suriye gitmiş olabileceğini söylediğini aktardı. Bunun üzerine oğlu Barış'la görüştüğünü ifade eden A.K, Barış'ın kendisine, doğum gününde abisi Oğulcan'ın İbrahim T'yi evden kovduğunu ve annesiyle sevgili olmasına tepki gösterdiğini anlattığını aktardı.

A.K, şüpheliler Fahriye G, İbrahim T. ve Arman T'den şikayetçi olduğunu belirtti.

- Savcılıkta işlediği cinayetlerin detaylarını anlattı

Şüpheli İbrahim T. de savcılık ifadesinde, yaşananları doğrularken, Oğulcan'ın kendisine yönelik sert çıkışları olduğunu, bunun üzerine Oğulcan'ı öldürmeyi Fahriye G. ile planladıklarını beyan etti.

Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Mahallesi'ndeki Fahriye G. üzerine kayıtlı hobi bahçesine, silah kullanmayı öğretme bahanesiyle Oğulcan'ı götürdüğünü ifade eden İbrahim T, o gün kendisine "baba" diye seslenmesi üzerine öldürmekten vazgeçtiğini ancak Fahriye G'nin ısrarına dayanamayıp ertesi gün aynı yerde Oğulcan'ın koltukaltına ve başına pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Ölmeden birkaç gün önce Oğulcan'ın da yapımında çalıştığı su kuyusunun yanına cesedi gömdüklerini belirten İbrahim T, Barış'ın da abisinin kaybolmasından sonra uyuşturucu kullanmaya başlaması ve sürekli kendisini suçlaması üzerine öldürmeye karar verdiklerini anlattı.

Fahriye G'nin Barış'ın yemeğine uyku ilacı kattıktan sonra kendisini aradığını bunun üzerine yanına da şüpheli Arman T'yi alarak eve gittiğini anlatan İbrahim T, Barış'ın başına inşaatlarda kullanılan demirle birkaç kez vurup öldürdüğünü, cesedi de Oğulcan'ın cesedinin birkaç yüz metre ilerisine gömdüklerini söyledi.

- Soruşturmanın geçmişi

1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan özel ekip, iki kardeşin kaybolması ile ilgili çocukların annesi Fahriye G, 2015'te evlendiği İbrahim T, üvey oğlu Arman T'yi 8 Ekim'de gözaltına aldı.

Anne Fahriye G. emniyetteki ifadesinde, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek, para istediklerini ve darbettiklerini öne sürmüştü.

Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini, cesetleri hobi bahçesine gömdüklerini söylemişti.

Şüpheliler İbrahim T. ve Arman T. ise emniyetteki ifadelerinde çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etmişti.

Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı refakatinde Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince kazı başlatılmış, kazı sonucu Oğulcan Bertan ve Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun cesedine ulaşılmıştı.

#Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı# cinayet# Kayıp Kardeşler# Savcılık ifadeleri
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