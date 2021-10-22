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Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2021 10:49
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Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenecek "Türk Konseyi Medya Forumu" İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma bir video mesaj ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Türk Konseyi Medya Forumu'nun başarılı geçmesini tememni ediyorum. Forumumuza teşrif eden değerli katılımcılara tarih, medeniyet ve kültür şehri güzel İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum.

Malumunuz 2019 yılındaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde, Uluslararası Medya Forumu düzenlenmesine yönelik bir değerlendirme yapmıştık. Müdeakiben ülkemizin ev sahipliğinde bir medya forumu tertip edilmesi kararı alınmıştı. Ortak irademizin ve çabalarımızın neticesinde bugün medya forumunun hayata geçirilmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Üç gün boyunca sürecek toplantıların en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan olan medya konusunda ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

"Sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz"

Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.

"Uluslararası medya organları Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti"

Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiç bir ülke ve toplum azade değildir. Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü tavır meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivil hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti.

"İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz"

Karabağ savaşı üklelerimiz ve Türk dünyası ile ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere tarihimizi milli güvenliğimizi ve milletimizin değerlerini hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayii ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin vicdan ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.

Türk dünyası olarak bu hususta insiyatif almalı, tecrübe paylaşımına gitmeli, güç birliği yapmalı ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yollarını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz forumun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. Forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi karşılıklı güveni pekiştirmeyi, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film, dizi projeleri gibi hususlarda işbirliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katılımıyla düzenlenen forumun bizi bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum. Türk Konseyi Medya Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize, soydaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum.

#erdoğan# iletişim# havale
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