Windows için VPN - nasıl ve neden kurulur?

İnternette daha özgür dolaşmak, bazı sınırlı servislere daha rahat ulaşmak için VPN servislerini kullanmak gerekiyor. Peki en iyi VPN servisleri hangileri, VPN nasıl kullanılır, VPN nasıl kurulur? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

VPN, erişim engeli bulunan sitelere ulaşmak için en yaygın çözüm. Ayrıca yasal olarak VPN kullanmak suç sayılmıyor. Böyle bir kolaylık için pek çok firma, farklı VPN uygulamalarıyla hizmet veriyor.

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VPN nasıl çalışır?

VPN, internete bağlandığınız cihazı sanal olarak farklı bir konumda gösterir. Bunun için karşıdaki ağa bir tünel açar. Aktarılan bilgiler bu tünelden karşılıklı olarak paylaşılır. Yani önreğin ülkede girişine izin verilmeyen bir siteye VPN üzerinden bağlanırsanız, cihazınız ve bağlandığını VPN ağı (Örneğin: Güney Afrika) arasında veri akışı olur. Bu akış kriptolu olduğu için dışarıdan görüntülenemez. Böylece trafik Güney Afrika üzerinden gerçekleşir, Güney Afrika'nın ağ usüllerine göre internette dolaşırsınız.

VPN yazılımları ya da mobil uygulamaları bu özel tünele erişmeniz için bir ağ sürücüsü kurar. Sanal bir ağ bağdaştırıcısı gibi davranan bu yazılım size bağlanmak istediğiniz ağdan bir IP adresi verir. IP adresi bir bakıma bağlantınızın kimlik numarasıdır. Bu adres otomatik olarak hedeflediğiniz ağ üzerinden internet sitelerine erişmenizi sağlar.

VPN nasıl kullanılır?

VPN, amacınıza göre farklı kullanım seçeneklerine sahiptir. Eğer engelli sitelere erişim için VPN kullanmak istiyorsanız, kamuya açık olan VPN ağlarına, yani 2 tür VPN servislerine erişmeniz gerekmektedir. (Kurumsal sistemlere erişim amacıyla VPN kullanmak için şirketteki IT sorumlularına danışabilirsiniz.)

VPN kullanmak için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Birincisi ücretli hizmetlerden satın almak ki daha güvenlidir, ikincisi ücretsiz yazılım ya da uygulamaları kullanmak. Eğer teknik kalibiyete sahipseniz, cihazınızın ağ ayarlarından manuel olarak VPN kurulumu yapabilirsiniz. Ancak burada bağlandığınız ağı hızlıca değiştirmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla güvensiz bir ağa manuel olarak bağlanmak, kişisel verilerinizi tehlikeye düşerecektir.

VPN türleri nelerdir?

2 çeşit VPN türü vardır. Bunlar uzaktan erişim ve siteden siteye olarak bilinir.

Uzaktan erişim VPN, çalışma ortamında olmayan VPN kullanıcısının, internet aracılığı ile özel ağ üzerindeki sunucuya erişmesini sağlar. Siteden siteye VPN ise, iki farklı kuruluş arasındaki ortak bir ağ üzerinden, yönlendirilmiş bağlantı kullanımını sağlar.

SSL VPN ve IPSec VPN Nedir? Farkları Nelerdir?

IPsec VPN, iki yaygın VPN protokolünden biridir. IPsec, IP katmanında ayarlanır ve genellikle tüm ağa (tek bir cihazdan ziyade) güvenli, uzaktan erişime izin vermek için kullanılır. IPsec, özel verilerin genel bir ağ üzerinden iletildiğinde güvende tutulmasına yardımcı olur.

Secure Sockets Layer veya SSL VPN, ikinci yaygın VPN protokolüdür. Web taramasında istemci-sunucu iletişimini şifrelemenin yanı sıra SSL, VPN'lerde de kullanılabilir. SSL VPN'lerin en büyük avantajı, kullanıcılar için bölümlere ayrılmış erişime izin vermesidir. Örneğin, kullanıcılar tüm ağa erişmek yerine e-postaları kontrol etmek ve ortak sürücülere erişmekle sınırlı olabilir.

SSL VPN ile IPsec VPN arasındaki temel fark, şifreleme ve kimlik doğrulamanın gerçekleştiği ağ katmanlarıyla ilgilidir. Bir IPsec VPN, kullanıcıların bir ağın tamamına ve tüm uygulamalarına uzaktan bağlanmasına izin verirken, SSL VPN'ler, kullanıcılara ağdaki belirli bir sistem veya uygulamaya erişme izni verir. SSL VPN'lerle, bir bilgisayar korsanı kontrolünü ele geçirirse, yalnızca SSL'nin bağlı olduğu belirli uygulama veya işletim sistemlerine erişebilir. IPsec protokolünde erişim elde edilirse, bilgisayar korsanlarına tüm kurumsal ağa tam erişim verebilir.