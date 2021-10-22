Adana'da düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptıran çiftin araçtaki altınları çalındı

Merkez Sarıçam ilçesinde Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırmak üzere gelin arabasıyla ormanlık alana gitti.

Çift, içinde 4 çift küpe, kolye ve bileklik ile 100 lira ve cep telefonunun bulunduğu çantayı araçta bırakıp fotoğraf çekimi için ayrıldı.

Bir süre sonra dönen çift, aracın camının kırılarak altın, para ve cep telefonunun bulunduğu çantanın çalındığını fark etti.

Çiftin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Gelin Fatma Menekşe, düğün gününde böyle bir olay yaşadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Bu güzel günü ölümsüzleştirmek isterken böyle bir olay yaşadıklarını belirten Menekşe, "Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm." dedi.