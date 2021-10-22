Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışı tedavi giderlerinde uygulama birliği sağlanması amacıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderdi.

Bakanlığın göndermiş olduğu yazıya göre;

1- Bakanlıklar arası Ortak Komisyon Kararıyla yurt dışına gönderilenler de, 5510 sayılı Kanunun 66. maddesinin (b) bendinde yer alan "sürekli görevler yurt dışına bulunanlar" gibi değerlendirilir.

2- Sürekli görevler yurt dışına bulunanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları ve yurt dışında birlikte yaşadıkları kişilerin sağlık giderleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın ödenir. Ancak 5510 sayılı Kanunun 64. maddesinde yer alan sağlık giderleri ödenmemektedir.

3- Geçici görevle (altı aya kadar süre ile) yurt dışına görevlendirilenlerin sadece kendisine ait acil hallerdeki sağlık hizmetleri ödenmektedir. Bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık giderleri ise ödenmemektedir.

4- Yurt dışı tedavilerine ilişkin giderler önce personel tarafından ödenmekte, sonrasında ise tedavi evrakları Eğitim ataşeliği/müşavirliği tarafından il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

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