20. Milli Eğitim Şurası'na fikri katılım için paydaşlara ek süre verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1-3 Aralık'ta toplanacak 20. Milli Eğitim Şurası'na yönelik gündem konularıyla ilgili eğitim paydaşlarının görüşlerinin alınma süresini 29 Ekim'e kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Şurası'nın gündem konularıyla ilgili 22 Eylül-10 Ekim'de eğitim paydaşlarının görüşleri alındı. Paydaşların talebi üzerine, gündem konularıyla ilgili görüşlerin alınması için ek süre verildi.

Buna göre, 10 Ekim'den sonra gelen talepler kabul edilecek ve isteyenler bugünden itibaren 29 Ekim'e kadar "sura.meb.gov.tr" adresine görüşlerini iletebilecek.

Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şurası, 1-3 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla yapılacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca şura çalışmaları kapsamında "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ana teması altında "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olarak belirlenen gündem konuları "sura.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu.

Gündem konularıyla ilgili, 22 Eylül-10 Ekim'de bu internet adresinden 28 bin 32, CİMER, e-posta, faks ve benzeri iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere 28 bin 188 bireysel ve kurumsal görüş alındı.

- 26 bölge koordinatörü İl Milli Eğitim müdürlüğü, çalıştay ve toplantılar düzenliyor

Ayrıca şuraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına resmi yazılar gönderildi.

Yine MEB'e bağlı tüm genel müdürlüklere şura gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illerde yürütülecek çalışmalar için ise Milli Eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör İl Milli Eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki kez koordinasyon toplantısı yapıldı.

Öte yandan, şura hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü İl Milli Eğitim müdürlüğü kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şura gündem konularıyla ilgili çalıştay ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.