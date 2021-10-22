Soğuk hava geliyor... 10 derece soğuyacak

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin, pazar günü sabah saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece düşmesi, gelecek hafta ortasına kadar da mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar günü Marmara'da, pazar, pazartesi ve salı günleri ise Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli yağmur ve sağanak, pazartesi ve salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, Genel Müdürlüğün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.