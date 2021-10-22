Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Selçuk Bayraktar, 72 yaşında hayatını kaybeden babası Özdemir Bayraktar'la ilgili duygulandıran paylaşımda bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2021 13:18
Sosyal medya hesabından, babası ve amcasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Bayraktar, "Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin." ifadelerini kullandı.