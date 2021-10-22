Bu şehirde üniversite öğrencilerinin çamaşırları ücretsiz yıkanıyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "150. Yılda 150 Proje"si arasında yer alan ve kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hizmetinde olan çamaşır yıkama merkezi, 2019'dan beri hizmet veriyor.

Üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak, çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan hizmetten öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.

Çok fonksiyonlu 22 yıkama ve kurutma makineleriyle yılda ortalama 1200 kişiye hizmet veriliyor.

Talas Bulvarı'nda KAYMEK Akademi hizmet binasında faaliyet gösteren merkezde gençlerin çamaşırları yıkandıktan sonra görevlilerce kurutulup katlanarak teslim ediliyor.