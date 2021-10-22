Şamil Tayyar'dan kur politikasına tepki: Mutlaka bir izahı olsa gerek!
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı döviz kurundaki büyük yükselişle ilgili olarak ekonomi yönetimine "kamuoyunu aydınlatma" çağrısı yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Ekim 2021 14:13
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesine AK Parti yönetiminden "açıklama" çağrısı geldi.
AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın söz konusu kararı sonrası döviz kurunun tırmanışa geçmesine işaret ederek, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek" dedi.
"Toplum tepkili, zihinler karışık" diyen Tayyar, "O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:
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