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İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak

Artan döviz kuruyla birlikte gözler sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına çevrildi. İkinci el fiyatlarının şubat ayına kadar yüzde 35 zamlanacağını söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Markaların Kasım ayından itibaren otomobillere yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında zam yapması bekleniyor." dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ekim 2021 14:57
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İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri aşan faiz kararı, döviz kurlarında hareketlilik yarattı. Karar sonrası dolar/TL 9.50'yi test ederken, euro kuru ise 11 TL'nin üzerini gördü.

Euro kurundaki değişim, otomobil piyasasını da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki, Türkiye'de satılan tüm otomobillerin fiyatları önce euro kuru, sonrasında ise ÖTV ve KDV gibi vergiler ile şekilleniyor.

Dolayısı ile, eurodaki hareketliliğin otomobil fiyatlarına yansımasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Burada asıl önemli nokta ise, en son Ağustos ayında değişime uğrayan ÖTV matrahları ile vergi dilimi sınırında kalan otomobiller.

Çünkü, bu araçların vergisiz fiyatına eurodaki artış neticesinde gelmesi muhtemel 1 TL'lik zam bile, vergi diliminin değişmesine ve dolayısı ile de bayi satış fiyatının en az 60 bin TL kadar yükselmesine yol açabilir.

Euro kuru böyle devam ederse dolu paket egea dizel 260 bin liradan 320 bin liraya yükselecek

Eylül ayında Türkiye'de en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyatlar üzerinden konuyu ele alırsak, örneğin Fiat Egea'nın Cross versiyonunun 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel seçeneğindeki fiyat 261 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

Bu otomobil mevcut fiyatı ile yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Fakat, vergisiz fiyatı 148 bin TL olan Egea'nın söz konusu versiyonu, eurodaki artış neticesinde eğer 3 bin TL kadar zamlanır ve vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçerse, bu otomobilin vergi oranı yüzde 80'lik dilime, satış fiyatı ise 321 bin TL'ye çıkmış olacak.

Fiyatlar 1 haftadır güncelleniyor

Eylül ayında en çok satan 5 model arasına 2 otomobili ile dahil olan Renault Grubu ise, fiyatlarını şimdiden güncellemeye başladı. Hatta, hem Fransız markanın hem de bünyesinde faaliyet gösteren Dacia'nın internet sitesindeki fiyatlar geçtiğimiz Cuma gününden beri güncelleniyor!

Grubun bayilerinden edindiğimiz bilgiye göre, geçtiğimiz haftaki kur artışları doğrultusunda zam kararı alan marka, her ne kadar internet sitesinden yeni fiyatları yayınlamasa da, aslında 15 Ekim Cuma günü bayilerine yeni zamlı fiyatları bildirdi.

Otomobil sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, sektörde beklenen zam oranlarının yüzde 6'yı bulabileceğini açıkladı. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayındaki ÖTV matrah güncellemesinin fiilen sona erdiğini vurguladı.

Renault Megane'nın 323 bin lira olmasına az kaldı

Renault'un Megane Sedan modelinin Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg versiyonun da en son 14 Ekim tarihli fiyatı 258 bin 900 TL'ydi. Bu otomobilin vergisiz fiyatı 146.3 bin TL olduğundan, 4 bin TL'den az bir zam yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçiş anlamı taşıyor. Böyle bir durumda, Megane'ın söz konusu versiyonun yeni fiyatı yaklaşık 323 bin TL olacak.

Üst vergi dilimine 450 TL kaldı

KAPAT [X]

Geçtiğimiz ay en çok satılan 5'inci otomobil olan Toyota Corolla da, vergi dilimi artışı tehdidi ile karşı karşıya. Üst versiyonları hali hazırda yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alan Corolla'nın 1.5 Flame Multidrive S versiyonun satış fiyatı ise yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıyor.

Bayideki satış fiyatı 264 bin 700 TL olan bu otomobilin vergisiz fiyatı ise 149 bin 550 TL seviyesinde. Dolayısı ile, Japon marka eurodaki yükselişe göre hareket eder ve bu otomobilin vergisiz fiyatına en az 450 TL zam yapsa bile, Corolla'nın söz konusu versiyonu yüzde 80'lik ÖTV dilimine girecek ve yeni satış fiyatı en az 320 bin TL olacak.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın: ötv'de yeni bir matrah günçellemesi gelebilir

Otomobil sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, sektörde beklenen zam oranlarının yüzde 6'yı bulabileceğini açıkladı. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayındaki ÖTV matrah güncellemesinin fiilen sona erdiğini vurguladı.

Yalçın, "Markaların Kasım ayından itibaren otomobillere zam yapması bekleniyor. Bu zamların yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu olursa, yüzde 50 ÖTV diliminde araç bulmak çok zor olacak. En ucuz otomobillerde bile fiyatların 150 bin TL seviyesinden, 170 bin TL'lere çıkması bekleniyor. Yıl başına kadar ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi gelebilir" dedi.

"İkinci el şubat ayına kadar yüzde 34 çıkacak"

Gelişmelerin ikinci el piyasasına da yansıyacağını kaydeden Yalçın, "Sıfır kilometre araç fiyatları artarsa, ikinci el araçta da kademeli olarak fiyat artışı gerçekleşecek. Daha önce, Şubat ayına kadar ikinci eldeki fiyatların yüzde 25 artacağını öngörmüştük. Fakat, faiz kararı sonrası dövizde yaşanan artışın, ikinci eldeki zam oranını Şubat'a kadar yüzde 35'e çıkaracağını düşünüyoruz" görüşünü paylaştı.

Yalçın, Merkez Bankası'nın faizdeki indirim kararının fiyat artışı beklentisine rağmen otomobil piyasasını canlandırabileceğine de işaret ederek, "Bankaların düşük faiz oranlı kredi destekleri vermesi halinde, tüketici tarafında kredi kullanım oranları artabilir. Böyle bir durumda, araç satın alımları da artar ve faiz indirim kararı sektöre destek olarak yansır" diye konuştu.

#araba# ikinci el# fiyatlar arttı
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