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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye bir ödül daha

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, İspanya'nın Asturias Prensesi Ödülleri'nde teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2021 15:22
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye bir ödül daha

Asturias Prensesi Ödülleri Teknik ve Bilimsel Araştırmalar Jürisi, bu yıl bu daldaki ödüle Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile birlikte COVID-19 aşılarının bulunmasına katkılarından dolayı Katalin Kariko (biyokimyacı), Drex Weissman (immünolog), Philip Felgner (immünolog), Derrick Rossi (biyolog) ve Sarah Gilbert'i de (aşı uzmanı) layık gördü.

İspanya'da 1981'den bu yana verilen ödüller, şimdiki Kral 6. Felipe'nin babasının yerine 2014'te tahta geçmesiyle veliaht olan büyük kızı Prenses Leonor'a atfen "Asturias Prensesi" adını almıştı.

Toplamda 8 kategoride verilen ödüllere layık görülenlere Joan Miro heykelciği, diploma, rozet ve 50 bin euro veriliyor.

Ödül töreni İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki Campoamor Tiyatrosu'nda bu akşam düzenlenecek.

"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik"

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, törenin yapılacağı Oviedo kentinde basın toplantısı düzenledi.

"Olağanüstü bir takım çalışmasıyla imkansızın imkansızını gerçekleştirdik" diyen Şahin, "2020'de başladığımız çalışmaları en kısa zamanda bitirmemiz gerekiyordu. Vardiyalı 24 saat çalıştık. Herkes işine konsantre oldu. Dışarıda olup bitenden kimsenin haberi yoktu. Bu bize büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir fırsat verdi" dedi.

Ürettikleri COVID-19 aşısının aşamalarının engelsiz bir süreçle ilerlediğini kaydeden Şahin, faz 1'de 4 bin , faz 2'de 60 bin ve faz 3'te 5 milyon kişide uygulanan aşının onayının çok büyük bir veri tabanına dayandığını vurguladı.

"Turkovac salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacak"

Özlem Türeci de COVID-19 aşısını bulmalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bilimin, küresel bir krize karşılık verebileceğini gösterdik" dedi.

Türeci, COVID-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli Turkovac aşısı için ise "Onay alan tüm aşılar gibi salgının aşılmasında insanlığa yardımcı olacaktır" dedi.

Mevcut durumda piyasada olan COVID-19 aşılarının virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı da etkili olduğunu anlatan Türeci, buna rağmen yeni bir virüsle karşı karşıya olmalarından dolayı tedbiri ve araştırmaları elden bırakmamak gerektiğini ifade etti.

"140 ülkede toplam 3 milyar doz aşı ulaşmış olacak"

Dünya nüfusunun mevcut durumda sadece yüzde 37'sine aşı ulaştırılmasıyla ilgili bir soruya ise Şahin, "Hedefimiz her zaman bu aşının dünyadaki herkese ulaştırılması oldu. 2021 yılı sonunda 140 ülkede toplam 3 milyar doz aşı ulaşmış olacak. Gelecek yıl da bu devam edecek. Hep birlikte başarabiliriz." cevabını verdi.

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Özlem Türeci de aşı patentlerinin serbest bırakılmasının "çözüm değil sorun olabileceğini" vurgulayarak, "Önemli olan aşının eşit dağıtımı. Bununla ilgili bazı çalışmalar yapılıyor. Örneğin, Afrika ülkelerinin kendi içlerinde aşı üretimi zaten yapılıyor ama bu yeterli değil." dedi.

BioNTech olarak 2012 yılından bu yana kansere karşı aşı denemeleri yürüttüklerini ve önemli bir yol kat ettiklerini söyleyen Türeci, şöyle devam etti:

"MRNA aşılarında hastaya bağlı özel çalışmalar yapıldı. 100'den fazla kişiye deneme yaptık. Güvenli olduğunu görüyoruz. Tümörün kontrol altına alınıp küçültülmesini sağlamada ilerleme kaydettik. 4-5 yıl içinde sağlık sisteminin içinde, alımı kolay ve normal şekilde piyasada olacağını düşünüyoruz."

#Uğur Şahin# Özlem Türeci
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