13 ilde saadet zinciri operasyonu: 450 milyon liralık vurgun

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde kurdukları şubeler aracılığı ile saadet zinciri benzeri yapı oluşturan süphelilere operasyon düzenlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesi üzerine ekiplerce, Trabzon merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

450 milyon liralık vurgun yapmışlar

12 ilde yüzlerce kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen 18 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerden B.Ş. adlı kadının sahibi olduğu şirketi aracılığıyla mağdurlardan yurtdışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere aylık yüzde 15-20 kar payı vermek vaadiyle para toplandığı ancak hiçbir şekilde yatırım yapılmadığı, bahse konu kar paylarının da ödenmediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.