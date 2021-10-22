Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.