İngiltere'de Osmanlı eserleri satışa çıkıyor

Londra'daki müzayede evi Sothebys'de 27 Ekim'de "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı" başlıklı müzayede düzenlenecek. Müzayedede Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Mihrimah Sultan'ın 17 ve 18'inci yüzyıla ait yağlı boya tabloları bulunuyor.

Müzayedede farklı sanat eserleri yer alıyor. Onlardan biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın tablosu. Yağlı boya tablonun 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başına ait olduğu düşünülüyor.

Hürrem Sultan'ın portresi satışa sunulacak

İtalyan ressam Tiziano Vecellio'nun takipçisi olan bir ressam tarafından resmedilen Hürrem Sultan portresi, 100 ile 150 bin sterlin arasında değerle satılacak.

Sothebys Müzayede Evi Orta Doğu Uzmanı Benedict Carter, "Müzayedede özellikle Hürrem tablosunun ilgi görmesini bekliyoruz. Özel koleksiyoncular ve kurumlar bu portre ile oldukça ilgili. Fiyatı 100 bin sterlin ile başlayacak ancak bu rakam 5 milyon sterline kadar çıkabilir" dedi.

Müzayededeki eserler arasında Kanuni Sultan Süleyman ve Mihrimah Sultan'ı tasvir eden yağlı boya tablolar da bulunuyor.

6 Osmanlı padişahının portreleri de var

İngiliz müzayede evi Christies de 250 yıllık dönemde padişahlık yapan 6 Osmanlı padişahının portrelerini satışa sunacak.

28 Ekim'de gerçekleştirilecek müzayedede Orhan Gazi, Birinci Bayezid, İsa Çelebi, Birinci Mehmed, Birinci Selim ve İkinci Selim'in portrelerinden oluşan eserler için 800 bin ile 1 milyon 200 bin sterlin arasında değer biçiliyor.