Bakan Kurum: Millet bahçeleri ekolojik koridorların önemli bir parçası

Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Kollukla ilgili memnuniyet bildirimleri tayin ve terfilerde dikkate alınacak'
'Kollukla ilgili memnuniyet bildirimleri tayin ve terfilerde dikkate alınacak'
Meteoroloji duyurdu: O bölgede kar bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: O bölgede kar bekleniyor
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 9,60 TL
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 9,60 TL
Polis aracı kurşunlanmış gibi video çekti, gözaltına alındı
Polis aracı kurşunlanmış gibi video çekti, gözaltına alındı
İstanbul'da fırınlar ekmeğe zam yapmaya başladı
İstanbul'da fırınlar ekmeğe zam yapmaya başladı
Diyanet İşleri Başkanlığından 'fetva' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından 'fetva' açıklaması
Yılın son enflasyon raporu önümüzdeki hafta açıklanacak
Yılın son enflasyon raporu önümüzdeki hafta açıklanacak
İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak
İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Soğuk hava geliyor... 10 derece soğuyacak
Soğuk hava geliyor... 10 derece soğuyacak
Bakan Soylu: Önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
Bakan Soylu: Önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
OGM, 3 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
OGM, 3 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
Kariyer uzman ve müfettişlerin ek göstergesi de masada
Kariyer uzman ve müfettişlerin ek göstergesi de masada
Bilim Kurul Üyesi: Tüm yaş grupları için aşı zorunlu olsun
Bilim Kurul Üyesi: Tüm yaş grupları için aşı zorunlu olsun
Sabah Gazetesi yazarından hükümete ekonomi eleştirisi
Sabah Gazetesi yazarından hükümete ekonomi eleştirisi
2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Fuat Oktay'dan memur maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar
Fuat Oktay'dan memur maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalar
Asgari ücretten vergi kalkıyor...Cumhur İttifakı adım atıyor
Asgari ücretten vergi kalkıyor...Cumhur İttifakı adım atıyor
10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı
10 Kamu Kurumu toplamda 355 personel almak için ilana çıktı
Sahte engelli raporu ile kamuda işe girmişler
Sahte engelli raporu ile kamuda işe girmişler
MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim
MEB düğmeye bastı: Yeni öğretmene meslek içi eğitim
Tarladan çatala kadar pahalılıkla topyekün mücadele
Tarladan çatala kadar pahalılıkla topyekün mücadele
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak - Haritalı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak - Haritalı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kırgızistan, Türkiye'den Bayraktar SİHA satın aldı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi yasalaştı
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
DSÖ: Kovid-19 pandemisi 2022'de hayatımızdan çıkmayacak
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Erdoğan: Afrika'da her yer bizden İHA, SİHA, AKINCI istedi
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Türk İHA'lar İngiltere'nin radarında
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum: Millet bahçeleri ekolojik koridorların önemli bir parçası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biz de iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz ve ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Bu millet bahçelerimiz de ekolojik koridorlarımızın önemli bir parçasıdır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2021 19:08
Yazdır
Bakan Kurum: Millet bahçeleri ekolojik koridorların önemli bir parçası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan 50-60 yıl geriye gittiğimizde ülkemiz 1950'lerdeki sanayileşme devrimini kaçırmış, teknolojik devrimi de kısmen kaçırmış. İnşallah yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendirecek ve bu noktada lider ülke olacaktır" dedi.

Kurum, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan millet bahçesindeki ilk fidanların toprakla buluşması dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, AK Parti'nin her zaman destekçisi olan ilçedeki vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini gönderdiğini söyledi.

Şehirlere kazandırdıkları yeşil yatırımlara bir yenisini daha eklemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kurum, daha önce açıkladıkları ''81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi'' hedefiyle kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istediklerini söyledi.

İklim dostu ve çevreye saygılı şehirler kurmayı amaçladıklarını dile getiren Kurum, "Sultanbeyli'nin, İstanbulumuz'un yeşil dönüşümü için böyle bir önemli adımı atmış oluyoruz ve açıkçası bu anlamda da biz mutluyuz. 'Yeşil kalkınma' diyoruz, 'sürdürülebilir kalkınma' diyoruz ve inşallah bu projelerimiz İstanbulumuz'a, burada yaşayan vatandaşlarımıza değer katacaktır. İnşallah onlar burada huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayacaktır." diye konuştu.

- "İklim kriziyle mücadele ediyoruz"

Bakan Kurum, dünyanın iklim krizinin olumsuz etkileriyle uğraştığını, bu krizin hiçbir ülkeyi, şehri, vatandaşı, siyasi görüşü ve inancı ayırt etmediğini söyledi.

Türkiye'nin de küresel iklim değişikliğinin yol açtığı orman yangınları, seller, depremler gibi doğal afetler başta olmak üzere insan yaşamını tehdit eden birçok afetle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, afet yaşayan yerdeki vatandaşların acılarını sarmak için günlerce bölgelerde kaldıklarını ve şehirlerin eski haline gelmesi için hep çalıştıklarını kaydetti.

Çalışmaların şehirlerde sürdüğünü söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçeveden bakarsanız hemen her şehrimizde sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşüm projelerinden, sıfır atık projelerine, yine atıkların dönüştürülmesi, toplanması bunların geri kazanılması projesinden iklim değişikliği, ekolojik koridorların oluşturulmasına kadar.. Net sıfır emisyon hedefini Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan ettiler. Net sıfır emisyonu yakalayabilmemiz için, havamızın daha temiz olabilmesi için işte yutak alanlar dediğimiz yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı, denizlerimizi korumak zorundayız. İşte bu güzel yavrularımıza, daha güzel bir gelecek bırakmak adına biz de iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz ve ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Bu millet bahçelerimiz de ekolojik koridorlarımızın önemli bir parçasıdır."

- ''Hedef, yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendirmek''

İstanbul'un 39 ilçesinde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kurum, 68 riskli alanda bulunan 35 bin binadaki 117 bin konutun güvenli bir şekilde afetlere dayanıklı, sağlıklı, enerji verimi olan iklim dostu konutlara dönüşümünün sürdüğünü söyledi.

Kurum, özellikle Fikirtepe'de yıllardır çözülemeyen dönüşümü sorun olmaktan çıkardıklarını ve yüzlerce yeni yuvanın teslimlerini de gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kentsel dönüşümlerin aynı zamanda şehirleri iklim dostu, yeşile dönüştürme çalışması olarak da görülmesi gerektiğine değinen Kurum, "İnşallah 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini yakalayacağız. Yakalamak için tüm sektörlerimizle bir koordinasyon içerisinde bunu yürüteceğiz. Bu koordinasyonun içinde belediyelerimiz bu işin önemli bir aktörüdür, parçasıdır, vatandaşımız keza aynı şekilde. Bundan 50-60 yıl geriye gittiğimizde ülkemiz 1950'lerdeki sanayileşme devrimini kaçırmış, teknolojik devrimi de kısmen kaçırmış. İnşallah yeşil kalkınma devrimini en iyi şekilde değerlendirecek ve bu noktada lider ülke olacaktır." diye konuştu.

- ''Türkiye, yenilenebilir enerjiyi etkin kullanıyor''

KAPAT [X]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık hareketini yeşil kalkınma ve ekonomisine uyumlu bir proje olarak gördüklerini belirten Kurum, ''al-kullan-at'' değil, ''al-kullan-dönüştür-geri kazan'' olarak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu şekilde döngüsel ekonomi ve milli ekonomin daha da güçleneceğini ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milli kalkınma hamlemizin sürdürülebilirliği için tüm alanlarda, sektörlerde yenilenebilir enerji çok önemli ve biz de bunu çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Yani şundan emin olabilirsiniz ki ülkemiz, Türkiye'miz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınma sürecinden en iyi şekilde istifade edecek ülkeler arasında. Yenilenebilir enerjide Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci ülkesiyiz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam ediyor, üretimden tarıma, sanayiye, turizme, her alanda bizi küresel rekabette daha üst sıralara taşıyacak inşallah adımlarımızı atıyoruz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in de konuşma yaptığı programda, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da ülke genelindeki millet bahçeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve öğrenciler, 67 bin metrekarelik alanda oluşturulan ve içerisinde millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor sahaları, mescit, sosyal tesisler ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı bölümlerin yer alacağı millet bahçesinin ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

#Çevre ve Şehircilik Bakanı# Murat Kurum# İstanbul# millet bahçesi# Sultanbeyli
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan 10 büyükelçiye tepki
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan 10 büyükelçiye tepki
Erdoğan: Afrika ile samimi bağlarımız daha da kuvvetlenecek
Erdoğan: Afrika ile samimi bağlarımız daha da kuvvetlenecek
Bakan Kurum: Bir ayda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik
Bakan Kurum: Bir ayda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik
Şamil Tayyar'dan kur politikasına tepki: Mutlaka bir izahı olsa gerek!
Şamil Tayyar'dan kur politikasına tepki: Mutlaka bir izahı olsa gerek!
Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin 181. kuruluş yıldönümünü kutladı
Bakan Karaismailoğlu, PTT'nin 181. kuruluş yıldönümünü kutladı
Şentop'dan ekonomi için Erbakan modeli önerisi
Şentop'dan ekonomi için Erbakan modeli önerisi

Bu Habere Tepkiniz

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Diyanet'teki süresiz sözleşmeliye kadroya istinaf mahkemesinden onay

Adana Bölge İdare Mahkemesinden sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de süresiz sözleşmeliye 3 yıldan sonra kadro verilmesi gerektiği yönündeki mahkeme kararını onadı.
İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

İki Üniversite daha GYUD sözlü sınavında tüm adaylara 100 tam puan verdi

Hitit ve Ege Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Mühendis kendi isteğiyle tekniker veya memur unvanıyla atanabilir mi?

Teknik Hizmetler Sınıfındaki mühendis unvanlı personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur kadrosuna atanması mümkün olup, bu atama görevde yükselme veya unvan değişikliği niteliğinde bir atama olmadığı için sınava tabi değildir.
Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişleyecek, şube müdürleri ve genel müdür yardımcıları da kapsama alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç bir iş yerine çarparak kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı!

BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı!

Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılar ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de de uygulanan Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının Covid-19'a karşı yüzde 95,6 etkili olduğu bildirildi.