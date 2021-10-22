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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan 10 büyükelçiye tepki

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada 'Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir' denildi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 22 Ekim 2021 19:47
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan 10 büyükelçiye tepki

10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısına bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara'daki bir grup yabancı misyon şefinin, ülkemizde devam eden bir davayla ilgili açıklaması, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranıştır.

Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir.

Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir.

Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız."

#Cumhurbaşkanlığı# Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu# büyükelçi
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