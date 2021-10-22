Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 ayın verilerine göre; yeni vakaların yüzde 1,38'i 0-4 yaş, yüzde 4,86'sı 5-9 yaş, yüzde 16,24'ü 10-14 yaş, yüzde 12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." dedi.