Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın ölüm haberini, oyuncu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu.

"BÜYÜK BİR SEVGİ VE ÖZVERİYLE BAĞLIYDI MESLEĞE"

Nedim Saban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay 10 Haziran 1962'de dünyaya geldi. Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. Özellikle doksanlı yıllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları İstanbul Bura Mı isimli birde sinema filmleri vardır. Ancak arkadaşı Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996 yılında Atv televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında Tekrar çekimlerine başlanan ve FOX (Türkiye) kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynamaktadır.