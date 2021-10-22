Dünyanın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'da
Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ-SİDA, dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin de ilgisini çekiyor.
İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Belçika, Romanya ve Pakistan, Almanya, Azerbaycan,
Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan'dan
subaylar, Nara Kalesi'nde Nusret 2021 Davet Tatbikatı bünyesinde hazırlanan
silah ve savunma sistemleri sergisine katıldı. Hazırlanan sergide yerli ve milli
imkanlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen
Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA büyük ilgi gördü. 400
kilometre menzile sahip muharip silahlı insansız deniz aracı, deniz üzerinde
65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca bu silahlı insansız deniz Aracı (SİDA)
yerli ve milli mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.
Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA
hakkında bilgi veren Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Aykut Kertmen,
"Bugün burada Nusret Davet Tatbikatı kapsamında ULAQ sistemimizi tanıtıyoruz.
ULAQ sistemimizi Ares Tersanesi ile Meteksan Savunmanın iş ortaklığı kapsamında
gerçekleştirdik. Ülkemizin ilk silahsız insansız deniz aracıdır. Hem sahilden,
hem ana bir gemi üzerinden buradan kullanılabiliyor. 27 Mayıs 2021 tarihinde
ilk defa Deniz Kurdu Tatbikatında ilk atışımızı yaptık. Roketsan'ın yerli olarak
geliştirmiş olduğu lazer güdümlü L-Umtas mermisini attık ve tam isabet olarak
vuruş gerçekleştirdik. Akabinde yine Roketsan'ın yerli olarak geliştirdiği Atmaca
güdümlü mermisi atışında da hem saha kontrol görevini insansız olarak icra etti,
hem de yakın mesafeden atışları canlı olarak üzerinde bulundurdu. Bizim firmamız
tarafından geliştirilmiş olan C-Bant Veri Bağ sistemi ile gerçekleştirmiş oldu"
dedi.
ULAQ SİDA'nın daha gelişmiş versiyonlarının da çalışmalarının devam ettiğini
ifade eden Meteksan Savunma İş Geliştirme Yöneticisi Kertmen, "Savunma Sanayi
Başkanlığı ile ULAQ'ın deniz kuvvetlerimize düşük miktardaki seri üretimine
başlıyoruz. Bu kapsamda Kasım ayı içinde sözleşme görüşmelerimizi tamamlamayı
umut ediyoruz. Akabinde de 1 yıl içinde Deniz Kuvvetlerimize bu sistemimizi
teslim etmiş olacağız. Savunma Başkanlığı ile yapılacak bu sözleşme kapsamında
Deniz Kuvvetlerimize ilk prototipin daha gelişmiş versiyonunu teslim etmeyi
hedefliyoruz. Bu sistemimiz şu anki mevcut prototip ULAQ'a göre iki kat daha
faydalı yük taşıyor olacak. Yine 2 kat daha seyir sahasına erişmiş olacağız.
Sistemimiz bir yandan Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
geliştirilirken, bir yandan da yabancı birçok bahriyelilerin görüşmelerimiz
yoğun şekilde devam ediyor. Bu sistem dünya üzerinde de silahlı olarak ilk defa
geliştirdiği için çok farklı dünya bahriyelilerinden de istekler, farklı talepler
geliyor" dedi.
SİDA'nın su üstü, hava savunma, mayın karşı tedbirleri ve deniz altı operasyonlarında
kullanılabileceğini ifade eden Aykut Kertmen, "ULAQ deniz kuvvetlerimizin hali
hazırda insanlı ve çok değerli su üstü platformlarının da gerçekleştireceği
birçok göreve talip durumda. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse su üstü harbi,
hava savunma harbi, mayın karşı tedbirleri, deniz altı harbi kapsamında da birçok
görevi gerçekleştirecek şekilde tasarlanmaktadır" diye konuştu.
ULAQ SİDA için geliştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Kertmen, "ULAQ'ın şu anki versiyonu 400 kilometre deniz sığasına sahip. Ama yeni versiyonda bunu 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut seyir sığası ile de göreve göre değişmiş farklı konfigürasyonlarda ama çok uzun süre görev yapacak şekilde tasarlandı" şeklinde konuştu.