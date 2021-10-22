MEB, 29 Ekim'de Liseliler Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve Cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği bildirildi.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim'de saat 14.00'te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği kaydedildi.

Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresi üzerinden başvurabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği belirtildi.