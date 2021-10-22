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Meslek lisesi öğrencileri çalışmalarıyla milli teknoloji hamlesini destekliyor

Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çevrelerindeki sorunların çözümü için geliştirdikleri 3 buluşa "faydalı model" belgesi aldı. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerden 2'sine patent, 5'ine faydalı model belgesi almak için de gün sayıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2021 22:27
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İzmir'de yerli üretim vizyonuyla hareket eden meslek lisesi öğrencileri, güncel sorunlardan yola çıkarak patentini aldıkları projeleri ticarileştirip ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Buca Necla Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okuldaki 9 atölye ile 5 bilgisayar, 1 fizik ve 1 biyoloji laboratuvarını aktif kullanıyor.

Çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara bu atölye ve laboratuvarda kendi fikirleriyle çözüm arayan öğrenciler, çeşitli alanlarda projeler gerçekleştirdi.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla "bioarıtma siperlik" geliştirdi.

Bu çalışmada, yüz ve göz koruma siperliğinde mikro tanecik filtresini ve ultraviyole (UVC) ışınlarını kullanan meslek liseliler, solunum havasını virüslerden arındıran, iç yüzeyindeki buharlaşmayı önleyen, temiz bir görüş sağlayan, yüzü ve gözleri serinleten, sosyal mesafe kontrolü yapan, kullanıcının ateşini ölçüp gösteren yeni nesil, teknolojik bir siperlik elde etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu, bu çalışmaya faydalı model belgesi verdi.

Hijyenle ilgili farklı projeler de geliştiren öğrenciler, insanların dokunarak işlem yaptığı bankamatik tuş takımı veya asansör buton yerlerinde, virüs veya mikroplardan korunmak için arıtmatik mini robot üretti. Dokunma yüzeylerini otomatik olarak arındıran bu cihaza da yine faydalı model belgesi alındı.

Meslek liselilerin faydalı model belgesi alan diğer çalışması ise "e-Çeşme" oldu. Kendi elektriğini akan sudan üreten çeşme, depoladığı elektriği sıcak su sağlamak için ısıtıcı rezistansta kullanıyor. Cihaz, sudan ve enerjiden tasarruf sağlayan çevre dostu yapısıyla öne çıkıyor.

Öğrenciler "arıtmatik siperlik" ve "UVC filtreli maske" adlı buluşları için de patent başvurusu yaptı.

Hastaneler ile gıda ve içecek sektöründe sık kullanılan hava örnekleme cihazının genellikle ithal edilmesinden yola çıkan meslek liseliler, havadaki mikrobiyal yükü belirleyen yerli cihaz geliştirdi. Ata Hava Örnekleme Cihazı'nın prototipi yapılarak, cihaz için ilgili kuruluşlara faydalı model başvurusu yapıldı.

Ayrıca dijital kürsü, evrak arıtmatik cihazı, merkezi sistem klima sistemlerinde hava arındırma ünitesi, altıgen hücreler formunda robotik kodlama eğitim seti projelerine de faydalı model tescili için başvuruldu.

- "Öğrencilerimiz yerli ve milli üretim hamlesine katkı sunuyor"

Okul müdürü Murat Özkılınç, AA muhabirine, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sektörlere nitelikli eleman yetiştirdiğini söyledi.

Bu okulların, öğrencilere geleceklerini kazanmak için fırsatlar sunduğunu belirten Özkılınç, meslek liselerinin yerli ve milli üretim vizyonuna uygun olarak kendilerini yenilediğini kaydetti.

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Gençleri en iyi şekilde donatarak geleceğe hazırladıklarını ifade eden Özkılınç, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızın hepsi yerli olarak üretildi ve en kısa zamanda ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Okulumuz 6 yıldır projelere yoğunlaştı. Bunun sonucunda da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ar-Ge okulu olarak belirlendi. Ülkemizin ihtiyacı olan, dışa bağımlılığı azaltacak şeyler üretmeye yoğunlaştık. Meslek lisesi öğrencilerimiz yerli ve milli üretim hamlesine katkı sunuyor. Farklı projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Araştırmalarımıza göre Türkiye'de en fazla patent ve faydalı model başvurusu olan mesleki ve teknik Anadolu lisesiyiz. Bu çalışmaların bir başka sonucu da oldu. Çalışmalarımız duyuldukça, nitelikleri görülünce İzmir'in uzak ilçelerinde de öğrencilerin tercihi olmaya başladık."

Bilişim Teknolojileri Bölümü 12. sınıf öğrencisi Ebubekir Delice de etrafında gördüğü sorunları nasıl çözebileceğine ilişkin fikirler ürettiğini ve bunları projelere dönüştürdüğünü söyledi.

Hava kalitesini ölçen cihaz projesinin, bunun ağırlıklı olarak ithal edildiğini öğrenmeleri üzerine başladığını aktaran Delice, kendi imkanlarıyla yerli prototip üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aynı bölümden 9. sınıf öğrencisi Sefa İsak ise bilişime ilgisi nedeniyle bu okulu seçtiğini, yaptıklarıyla çevresine faydalı olmak istediğini belirtti.

Bioarıtma siperlik hakkında bilgi veren İsak, "Salgın döneminde yaptığımız güzel bir çalışma oldu. Kullanıcısının ateşini ölçüyor ayrıca mesafe ölçerek sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor." dedi.

#Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi# patent# izmir
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