Yarışırken kazaya yol açtılar

Kaza, İstanbul Hadımköy Çatalca yolunda meydana geldi.

Birbirleriyle yarışan iki otomobil hız kesmeden önlerindeki araçlara makas atmak istedi.

Önde ilerleyen bir başka otomobil arada kalınca direksiyonu sola kırdı. Ancak bu kez diğer araçla çarpıştı.

İki araç çarpmanın etkisiyle savruldu. Yarışan diğer otomobil sürücü ise kazaya aldırmadan yoluna devam etti.