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Faiz indirme sırası kamu bankalarında

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimlerinin yatırım, üretim ve istihdama yansıması için bankalara büyük görev düşüyor. Kredi faizlerini acilen aşağı çekme konusunda kamu bankalarının öncü olması gerektiğini belirten iş dünyası; MB'nin yaptığı indirimin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Kaybedilecek zaman yok. Faiz indirimi pazartesiden itibaren başlamalı" çağrısı yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 23 Ekim 2021 07:05
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Faiz indirme sırası kamu bankalarında

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin piyasaya yansıması için gözler bankalara çevrildi. Eylüldeki 100 baz puanlık indirimin ardından faizde bu ay 200 baz puan daha indirim yapan Merkez Bankası; yatırım, üretim ve istihdam ile ihracatı önceleyen bir karar aldı. Türkiye'ye yönelen yoğun ürün talebinin karşılanması için Türk iş dünyasının yanın da olduğunu ortaya koyan Merkez Bankası'nın yaptığı hamlenin boşa çıkmaması için özellikle kamu bankalarına büyük iş düşüyor.

MB'NİN KARARI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kredi faizlerini acilen aşağı çekme konusunda kamu bankalarının öncü olması gerektiğini belirten iş dünyası; hem ticari hem tüketici kredilerinde faizlerin aşağı çekilmesini istiyor. Merkez Bankası'nın yaptığı indirimin tek başına yeterli olmadığını belirten iş dünyası temsilcisi isimler, "Kaybedilecek zaman yok. Faiz indirimleri pazartesinden itibaren başlamalı" çağrısında bulundu.

BÜTÜN BANKALAR GEREĞİNİ YAPMALI

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimini iş dünyası olarak yadırgamadıklarını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu kararla yatırım ikliminin iyileşeceğini ve son iki çeyrekte GSYH'da kaydedilen büyümeye ciddi katkı veren yatırımların önümüzdeki dönemde de gelişmesini sürdüreceğine inandıklarını ifade etti. Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararlarının aynı ölçüde piyasa faizlerine yansıtılmadığına dikkat çeken Asmalı, "Kamu bankalarının öncülüğünde bütün bankalarımızın elini taşın altına koyması gerektiğini ve ivedilikle kredi maliyetlerini azaltarak reel sektörün önünü açmaları gerekir. Mevcut kredi maliyetlerinin yüksek seviyesi, yatırımcılarımızı ve sanayicilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Düşük faiz, artan yatırımlar, büyüme ve enflasyonla mücadeleyi birlikte gözeten bir politikayı destekliyoruz" dedi.

FAİZ EMEKSİZİ BESLİYOR EMEKÇİYİ ÖLDÜRÜYOR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Emek vermeden, alın teri dökmeden elde edilen kazanç, haksız kazançtır. Bu da adaletsizliği getirir. Faiz emeksizi şişirirken, emekçiyi öldürüyor"dedi. Merkez Bankası'nın faiz lobisinin ablukasını kırarak yaptığı faiz indiriminin değerli bir adım olduğunu belirten Aydın, bu indirimin üretime, yatırıma ve istihdama katkı vermesi için kamu bankalarına büyük iş düştüğünü belirtti. Aydın, "Zaman yatırım ve üretim zamanı. Kamu bankaları ivedi bir şekilde faiz indirimine öncülük etmeli ve biran önce harekete geçmelidir. Bu adımı atacaklarını da düşünüyoruz. Kamu bankaları ne için var? Kamu adım atmazsa özel bankalar kılını kıpırdatır mı?" diye sordu.

İndirim pazartesi başlamalı

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Taşın altına hepimizin elini koyması gerekiyor. Özellikle bankaların. Kamu bankalarının faiz indirimine öncülük etmesi şarttır. Kamu bankalarının pazartesinden itibaren aksiyon almalarını bekliyoruz. Devamında da özel bankaların bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu meselenin hep beraber birlik içerisinde çözüleceğini düşünüyoruz. Sadece Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle olmaz" diye konuştu.

Kısır döngüyü kırmamız lazım

Yatırım ve üretimin önündeki en büyük engelin faiz olduğunu belirten Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Genel Başkanı Ayhan Karahan, kamu bankalarına faiz indirimine öncülük etmesi çağrısında bulundu. Karahan, "Kamu bankalarından faiz indirimine uymalarını istiyoruz. Finansman maliyetleri düşsünki üretim ve yatırım devam edebilsin. Bu konuda yaşanan kısır döngüyü kırmak için kamu bankalarının elini taşın altına koymasını istiyoruz. Merkez Bankası'nın sözü kamu bankalarına geçmeyecekse piyasaya nasıl etki edecek" dedi.

SEKTÖRÜN YÜZDE 45'İ KAMUDA

Türk Bankacılık Sektöründe Haziran 2021 itibarıyla; 34 Mevduat, 14 Kalkınma ve Yatırım ve 6 Katılım Bankası olmak üzere toplam 54 banka faaliyet gösteriyor. Kamu bankalarının toplam bankacılık sektöründen aldığı pay yüzde 45'i buluyor. Yerli özel bankaların payı %30, yabancı bankaların payı ise %25 civarında. Büyüklük bakımından da Türkiye'nin en büyük üç bankası ise Ziraat, Halk ve Vakıf olarak sıralanıyor. Sektörün yüzde 45'ini oluşturan kamu bankalarının kredi maliyetlerini düşürmesinin diğer bankaları da indirime zorlayacağı belirtiliyor.

#faiz indirim# kamu bankalarında
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