Ayçiçek yağlarına zam geldi

Enflasyon her geçen gün artarken vatandaş zor günler geçiriyor. İğneden ipliğe gelen zamlar milyonlarca kişiyi kara kara düşündürürken bir zam haberi de ayçiçek yağından geldi. Büyük marketlerde daha önce 68,50 TL olan yağların fiyatları %9,34 zamlanarak 74,90 TL'ye yükseldi.

Zincir marketlerdeki güncel ayçiçek yağı fiyatları şu şekilde:

BİM Marketlerde Sole Ayçiçek yağı: 74,90 TL

ŞOK Market Evin Ayçiçek yağı: 74,90 TL

A101 Market Ayçiçek yağı: 74,90 TL