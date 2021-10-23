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'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin deşifre edildiği kozmik bilgilere istihbarattaki 'Parayı takip et' ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı. Para hareketlerinin takibi sonucunda MİT'in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.' nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı. A. B. 'nin isminin belirlenmesinden sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi ve şebekenin bütün üyelerinin isimlerine ulaşıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Ekim 2021 08:00
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'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), İsrail gizli servisi Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği son yılların en kritik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda casusluk şebekesinin bütün üyelerinin deşifre edildiği kozmik bilgilere istihbarattaki 'Parayı takip et' ilkesiyle ulaşıldığı ortaya çıktı.

Para hareketlerinin takibi sonucunda MİT'in Mossad adına casusluk faaliyeti gösterdiğini tespit ettiği 15 kişilik 5 ayrı hücreden birinde görev yapan 27 yaşındaki A. B.'nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı. A. B.'nin isminin belirlenmesinden sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi ve şebekenin bütün üyelerinin isimlerine ulaşıldı.

MİT'in Mossad'a yönelik gerçekleştirdiği bu büyük operasyona, Osmanlıca 'önemli', 'itina edilen' anlamına gelen 'Muteni' isminin verildiği öğrenildi.

KENDİNE HAYIRSEVER GÖRÜNÜMÜ VERDİ

Canlı kurye A. B.'nin, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan Mossad yetkilisi A. Z.'ye bilgi aktaran Türkiye'deki ajanlara elden ve havale yöntemiyle binlerce euro ve dolar teslim ettiği belirlendi. 27 yaşında olan A. B.'nin ifadesine SABAH Özel İstihbarat Bölümü ulaştı. Canlı kuryenin saha yöneticiliğini yapan A. Z.'nin kendisine hayırsever görünümü verdiği anlaşıldı.

Kendi ifadesine göre A. B., Türkiye'ye 2015 yılında geldi ve İstanbul'da ikamet etmeye başladı. Almanya'da yaşayan kardeşinin oradaki Arap vatandaşlara kalacak yer ayarlayan ve oteli bulunan A. Z. isimli kişiden bahsettiğini aktaran A. B., Mossad'la ilk temasına ilişkin şu kritik bilgileri verdi:

"Bu kişinin (A. Z.) İstanbul'da bazı şahıslara ticari amaçlı para gönderdiğini, bu gönderilen paraların elden teslim edilmesi ve havale işlemleri için güvenilir birisini aradığını duydum ve temasa geçip tanıştım."

TESLİM NOKTALARI: MARMARAY VE METROBÜS

Kurye sorumlusu, Mossad'daki bağlantısı olan A. Z.'nin kendisine "Kalabalık ve umuma açık yerlerde teslimat yap" talimatı verdiğini de söyledi.

İlk havale işlemini 2020 Ağustos ayında gerçekleştirdiğini söyleyen A. B., "Gönderilen paraları kimi zaman döviz büroları kimi zaman havale ofislerinden teslim alıyordum. Bu paraları A.Z.'nin söylediği kişilere elden ve havale bürolarından iletilmesini sağlıyordum. Benim ücretimi teslim edeceğim paranın içerisinde gönderirdi. Havale ofisinden teslim aldığım binlerce doları Marmaray durakları veya Metrobüs duraklarında elden teslim ettim" dedi.

ELDEN TESLİM ETTİKLERİNİ TEŞHİS ETTİ

Canlı kurye A. B.'nin üst aramasında iki adet cep telefonu, üç sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. Ön incelemeye tabi tutulan bu dijital materyaller soruşturma dosyasına eklendi. Cep telefonu incelemesi sonrası yazışmalardan ve elde edilen makbuzlardan kime elden, kime havale üzerinden para aktarıldığı da ortaya çıkarıldı. A. B.'ye sorgusunda elden para teslim ettiği kişilerin isimleri ve fotoğrafları gösterildi. 14 şüpheliden çoğunluğu ise elden para teslim edilen kişilerdi.

Wİ-Fİ BİLGİLERİNİ ALARAK FİŞLEDİLER

15 kişilik şebekenin bir diğer üyesi olan 29 yaşındaki A. R. A. da yine Almanya'da ikamet eden Mossad yetkilisi A. Z. ile irtibatlı casuslardandı. A. R. A, Mossad'ın saha sorumlusu A. Z.'den aldığı talimatlar doğrultusunda, Başakşehir'de Arap vatandaşların oturduğu lüks siteye giderek posta kutusu üzerinde yazan adları tespit etti ve saha sorumlusuna gönderdi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da 'Bitcoin' ödemesiyle aldı.

YARDIM İSTEYENLERE İHANET

A. R. A.'nın diğer görevi ise; kendisinin işlettiği ofise gelerek ikamet izni alınması konusunda yardım isteyen Arap vatandaşlara ait belgeleri Mossad yetkilileriyle paylaşmasıydı.

A. R. A, Mossad saha sorumlusunun talimatı doğrultusunda 28 Ocak 2021'de Kenya'ya gitti. A. R. A.'nın yine A. Z.'nin talimatıyla tatlı kutusu içerisine yerleştirilen bir parayı bir taksici vasıtasıyla hedef şahsa götürerek canlı kuryelik de yaptı.

HER GÖRÜŞMEDE KONSOLOSLUKTAN 400 DOLAR ALDI

Bir diğer bilgi sağlayan ve son dönemlerde canlı kuryelik de yapan 15 isimden birisi olan 46 yaşındaki R. A. A. da Mossad'la bağlantısını doğrularken, ilk temasının 1999 yılına dayandığını söyledi. O dönem verdiği bilgiler karşılığında İsrail'in daha sonra Levent'e taşınacak olan Harbiye'deki Başkonsolosluğuna'na iki ayda bir gittiğini söyleyen R. A. A., "Her görüşmede yaklaşık 400 dolar para alıyordum. Konsolosluk Levent'e taşındıktan sonra da gittim" dedi.

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KAPAT [X]

İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve intern doktor olduğu ortaya çıktı. 3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gelen Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve ve bir daha geri dönmediği belirlendi. Salhab'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Filistin'de yaşayan baba Emad Salhab ve ağabey Wajeeh Salhab da Muhammed'i bulmak için Türkiye'ye geldi. Oğullarının Mossad ajanı olduğunu öğrenen aile şok yaşadı. Ağabey Salhab'ın yakın çevresine "Filistin'de İsrail ile işbirliği yapanlara iyi bakmazlar. Ajan olduğuna inanmak istemiyoruz. Böyle bir şey yaptıysa bile kandırılmış olabilir" dediği öğrenildi.

Abdurrahman Şimşek

#mossad# operasyon
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