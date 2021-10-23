Devlet yeni bir Van inşa etti

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Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki iki depremin açtığı yaralar, devletin yaptığı yatırımlar ve yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla kısa sürede sarıldı. Van'ın yeniden inşası için TOKİ, kenti şantiyeye çevirdi. Depreme dayanıklı konutlar, vatandaşlar mağdur edilmeden kısa bir süre içerisinde teslim edildi.

17 BİN 489 KONUT YAPILDI

Depremin üzerinden geçen 10 yıllık süreçte merkez Edremit, İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde 17 bin 489 konut TOKİ tarafından yapılarak depremzedelere teslim edildi. Büyükşehir Yasası mahalle statüsüne geçen köylerde de 8 bin 500 konut tamamlanarak hak sahiplerinin hizmetine sunuldu. Depremde yıkılan 33 cami, 15 okul, 139 işyeri, 9 alışveriş merkezi, 3 bin 194 ahır yeniden yapıldı.

YARALAR KISA SÜREDE SARILDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın fay hatlarının kesiştiği noktada yer aldığını, bu nedenle her an depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek 300 binin üzerinde kişiye eğitim verildiğini söyledi. Vali Bilmez, "Cumhuriyet tarihinde yaraları en hızlı sarılan deprem oldu. Konteyner kentler inşa edildi. Kısa sürede 17 bin 489 konut yapıldı. Van, deprem öncesinden daha iyi bir konumda. Yaralarımızın sarılmasında bütün devlet imkanları seferber edildi" ifadelerine yer verdi.

ENKAZDAN KURTULDU AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Depremden 11 saat sonra enkazdan çıkarılan 32 yaşındaki Murat Güneş, kendisi gibi kurtarılmayı bekleyenlere umut olabilmek için AFAD gönüllüsü oldu. Güneş AFAD gönüllüsü olmak için açılan sınavları geçti, mülakatları kazandı. Güneş, "Bir umut insanları her zaman ayakta tutuyor. Ben de insanlara umut olabilmek için bu yolu seçtim" dedi.

Hüseyin KAÇAR