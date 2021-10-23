Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner'e 'terörist' dedi

HaberTürk gazetesi yazar Nihal Bengisu Karaca, AK Partili Mehmet Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerine ilişkin, "Aynı şeyi söylediğim için bana 'terörist' demişti, teröristliği hayırlı olsun" dedi.

Twitter hesabından Metiner'in "Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı" sözlerini alıntılayan Karaca, kendisinin yıllarca tetikçilik yaptığını, AKP'nin oy oranları düşünce 'demokrat' postuna büründüğünü söyledi. Karaca, aynı sözler nedeniyle kendisini 6 ay önce 'terörist' ilan ettiğini belirttiği Metiner için şu ifadeleri kullandı:

"Rejimin/modelin daha da otoriterleşmesi için yıllarca tetikçilik yapmış olan şahıs, Ak parti oy oranlarının düştüğünü görünce hemen 'demokrat' postuna bürünmeyi denemiş. Oysa 6 ay önce aynı şeyi söylediğim için bana terörist demişti. O halde, teröristliği hayırlı olsun..."

Kavganın ilk raundunda neler oldu?

Mehmet Metiner'le Nihal Bengisu Karaca Ocak ayında da birbirine girmişti. Mehmet Metiner, 8 Ocak'ta, kendisi şahsi Twitter hesabından "Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence" paylaşımı yaptı. Karaca bu paylaşıma 6 gün sonra oldukça sert ve içinde bolca imaların olduğu ber karşılık verdi. Karaca Twitter hesabından "Küçük bir tetikçi için küçük bir not; kamuoyuna duyurulur" başlığıyla Metiner'e ağır suçlamalar yöneltti. Nihal Bengisu Karaca şu açıklamayı yaptı:

"Geçenlerde iktidar adına her rezalete imza atabileceğini kanıtlamış ama iktidar nezdinde de hiç itibarı kalmamış, kendi kendine gelin güvey olan bir zat, sık sık 'terörist' suçlamalarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu ile beni kıyaslayan, Kaftancıoğlu ile aynı çizgide olduğumu ima eden bir paylaşım yapmış. Geç fark ettim doğrusu. Önemsenecek bir durumda değil. Ama böyle bir 'trend' olduğu için takipçilerimi uyarma gereği duydum."

'Hiçbir kriterim yok, herkese saldırabilirim' diyor...

"Arkadaşlar, kanmayınız, bir zamanların ideolog titriyle ortalarda dolanan bu sözde kanat önderinin yaptığı şeyi yapmasının tek bir nedeni var: Benim üzerimden iktidar partisine mesaj yollamak, bakın hiçbir sınırım , adalet, ahlak hatta akıl kriterim yoktur her şekilde herkese saldırabilirim demek. Tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca."

Bu zatın yaptığı İslami camiada erkesin bildiği korkunç şeyler...

"Aslında bu zatın yaptığı ve İslami camiada herkesin bildiği korkunç şeyleri burada tek tek sıralamak da var ama değmez. Bu tetikçi zata tavsiyem ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da Kasım ayının başında kovulduğunu anlatması."

GEÇMİŞTE FETÖ ABLASI OLARAK BİLİNEN FETÖ BULAŞIĞI.

Nihal Bengisu Karaca'nın bu paylaşımına Mehmet Metiner'den de oldukça sert bir cevap geldi. Nihal Bengisu Karaca'yı "geçmişte FETÖ ablası olarak bilinen kişi" olarak suçlan Mehmet Metiner, "O FETÖ bulaşığına toplu cevabımı uygun bir zamanda ayrıca vereceğim. Avukatım yarın hakkında suç duyurusunda bulunacak. Hakkımda ima ettiği o FETÖ'cü dedikodular her neyse sunmazsa müfteridir. İstiyorsa mahkemeyi beklemeden yapsın. Haysiyet cellatlarına papuç bırakmam biline!" dedi.