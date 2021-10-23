BES'ten faydalanan kişi sayısı artıyor

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden AA'nın derlediği bilgiye göre, finansal sistemin reel ekonomiyi destekleyecek şekilde geliştirmesi hedefiyle "finansal sistemin geliştirilmesi ve sigortacılık" programına 2022 bütçesinden 8 milyar 773 milyon 494 bin lira ödenek ayrıldı.

2023'te kaç olur?

Söz konusu tutarın 2023'te 9 milyar 894 milyon 916 bin liraya, 2024'te 10 milyar 639 milyon 51 bin liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Program için anahtar göstergelerden biri olan BES'e katılımcı sayısının bu yılın sonunda 12 milyon 995 bin 775 olması öngörülürken 2022'de 13.5 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 14.5 milyon, 2024'te ise 15.2 milyona yükseltilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin bu yılın sonunda 95 milyar 796 milyon 155 bin 287 lira olması öngörülürken 2022 yılı için bunun 109 milyar 214 milyon 862 bin 857 liraya çıkması bekleniyor.

Özel sigorta branşlarında üretilen toplam brüt prim üretiminin 2023'te 125 milyar 597 milyon 92 bin 286 liraya ve 2024'te 144 milyar 436 milyon 656 bin 128 liraya ulaşması amaçlanıyor.