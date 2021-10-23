3 polise 'ihmal' soruşturması
Veteriner hekim Prof. Dr. H.B.'nin kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada delilleri karartan polislere dava açıldı
Kaynak : Milliyet
Eklenme : 23 Ekim 2021 10:06
Milliyet'ten ASLIHAN ALTAY KARATAŞ'ın haberine göre: Ankara - Ç.B.'nin şikayetinden 2,5 yıl geçtikten, iki savcı değiştikten sonra "delillerin bir kısmının kaybolmasına" sebebiyet verdikleri gerekçesiyle üç polis hakkında dava açıldı.