İzmir'de polisten kaçmaya çalışan zanlı mescitte yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, polisten kaçmak için girdiği mescitte cemaat namaz kıldığı sırada yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 10:46
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi.
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, Akıncılar Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'ndeki Ataç Mescidi'ne girdi.
Mescitte namaz kılan cemaatin arasından koşan şüpheli, takip eden polislerce yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyarıcı madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, şüphelinin yakalanma anı, mescidin güvenlik kamerasınca kaydedildi.