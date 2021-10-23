Boğaziçi'nde gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen izinsiz gösteride, dağılma çağrısı yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 45 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 12:47
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan 45 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 42'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesinin Güney Yerleşkesi içerisinde dün yasa dışı toplanan gruba polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulunmuş, çağrıya uymayarak polis ekiplerine mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alınmıştı.