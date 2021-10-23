Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu

'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine soruşturma
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine soruşturma
MEB, 29 Ekim'de Liseliler Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek
MEB, 29 Ekim'de Liseliler Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Kollukla ilgili memnuniyet bildirimleri tayin ve terfilerde dikkate alınacak'
'Kollukla ilgili memnuniyet bildirimleri tayin ve terfilerde dikkate alınacak'
Meteoroloji duyurdu: O bölgede kar bekleniyor
Meteoroloji duyurdu: O bölgede kar bekleniyor
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 9,60 TL
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 9,60 TL
Polis aracı kurşunlanmış gibi video çekti, gözaltına alındı
Polis aracı kurşunlanmış gibi video çekti, gözaltına alındı
İstanbul'da fırınlar ekmeğe zam yapmaya başladı
İstanbul'da fırınlar ekmeğe zam yapmaya başladı
Diyanet İşleri Başkanlığından 'fetva' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından 'fetva' açıklaması
Yılın son enflasyon raporu önümüzdeki hafta açıklanacak
Yılın son enflasyon raporu önümüzdeki hafta açıklanacak
İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak
İkinci el araçlar yüzde 35 zamlanacak
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Soğuk hava geliyor... 10 derece soğuyacak
Soğuk hava geliyor... 10 derece soğuyacak
Bakan Soylu: Önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
Bakan Soylu: Önemli bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız
OGM, 3 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
OGM, 3 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
Kariyer uzman ve müfettişlerin ek göstergesi de masada
Kariyer uzman ve müfettişlerin ek göstergesi de masada
Bilim Kurul Üyesi: Tüm yaş grupları için aşı zorunlu olsun
Bilim Kurul Üyesi: Tüm yaş grupları için aşı zorunlu olsun
Sabah Gazetesi yazarından hükümete ekonomi eleştirisi
Sabah Gazetesi yazarından hükümete ekonomi eleştirisi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu

Çalıştığı şirketin şantiye şefi inşaat mühendisinden sözlü izin alarak işyerinden ayrılan işçi, 'devamsızlık' iddiasıyla işten atıldı. Kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çalan işçiye Yargıtay'dan "Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın" cevabı geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 13:08
Yazdır
Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu

İnşaat şantiyesinde çalışan bir işçi, acil birtakım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.'den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi, iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu.

İşveren tarafından kapı önüne konulan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNAT ALMASINA KARAR VERMİŞTİ

Mahkeme; davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği 'çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği' gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri nedeniyle şantiye şefi olan mühendis H.T.'den izin aldığını ve işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir.

Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin imzasının bulunduğu ve işyerini 22 Temmuz 2014'te terk ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı işyerinde tutulan devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir.

Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir.

Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

#sözlü izin# kıdem
Yargıtay vaktinin büyük çoğunluğunu iş yerinde geçirmeyi ağır kusur saydı!
Yargıtay vaktinin büyük çoğunluğunu iş yerinde geçirmeyi ağır kusur saydı!
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
'Bataklık Operasyonu' davasında tutukluluğa devam kararı
'Bataklık Operasyonu' davasında tutukluluğa devam kararı
Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin davada ceza belli oldu
Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin davada ceza belli oldu
Şeref Malkoç: KDK'ya başvurularda hiç bir ücret ödenmiyor
Şeref Malkoç: KDK'ya başvurularda hiç bir ücret ödenmiyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli aşıda gelinen son noktayı açıkladı

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli aşıda gelinen son noktayı açıkladı

Prof. Dr. Akdoğan, geçtiğimiz hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı Faz 3 klinik araştırmasının Türkiye tarihinde yürütülen en büyük klinik araştırma olduğunu söyledi. Akdoğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaşılması hedefleniyor. Daha önce iki doz inaktif aşı olmuş ve üçüncü dozunu henüz yaptırmamış 18-59 yaş arası tüm vatandaşlarımız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu oluşturarak kendilerine en yakın merkezde gönüllü olarak katılabilirler. Açık etiketli bir çalışma olduğu için üçüncü dozda Sinovac ya da Turkovac arasında seçim yapabilirler" dedi.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.