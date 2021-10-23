Sözlü izin alan işçi hem işinden hem kıdem tazminatından oldu

İnşaat şantiyesinde çalışan bir işçi, acil birtakım işleri olduğunu belirterek şantiye şefi inşaat mühendisi H.T.'den sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi, iki gün mesaiye gelmeyince şantiye şefi mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu.

İşveren tarafından kapı önüne konulan işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNAT ALMASINA KARAR VERMİŞTİ

Mahkeme; davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği 'çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği' gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şefinden sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri nedeniyle şantiye şefi olan mühendis H.T.'den izin aldığını ve işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de belirtmemiştir.

Davalı taraf, davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin imzasının bulunduğu ve işyerini 22 Temmuz 2014'te terk ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı işyerinde tutulan devamsızlık tutanakları da davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle örtüşmektedir.

Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak, tarafların ileri sürmediği "çalışma şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmiştir.

Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."