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'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri) Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ekim 2021 13:40
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'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Eskişehir teşkilatımızın kıymetli mensupları, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Salonlara sığmayan şu coşkunuz için şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diliyorum. Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eskişehir teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerimize sadakatleri için teşekkür ediyorum. Her zaman altını çizere söylüyorum; Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Bugünlere yılın her günü, günün 24 saatini kendini bu davaya adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Bugünlere gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura nefsimizi kaptırmadığımız için geldik.

Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Sevgili gençler bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli gazi ve şehitlerin yoludur. Kardeşlerim AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok.

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"DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİMİZE ENİNDE SONUNDA MUHAKKAK ULAŞACAĞIZ"

Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Üzerini basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Kardeşlerim, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz.

Angola ziyaretinde 7 anlaşmaya imza ettik. Togo'da verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burkina Faso ile orada bir görüşme yaptık. Bu görüşme çok çok manidardı. Afrika'nın 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya'da çok önemli kararlar aldık. Buralar 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Bugün kıtanın her yerinde, Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini uzatan sivil toplum örgütlerini görmekten iftihar ediyorum. Bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor.

"GEÇMİŞLERİYLE YÜZLEŞMEK YERİNE TÜRKİYE'YE LAF ATANLARI KAALE ALMIYORUZ"

Türk müteahhitler mega projelere imza atıyor. Bazı ülkelerde bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanlarında, kamu binalarında karşılıyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Sevgili gençler, şunu genç arkadaşlarına iyi anlatın; Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika'daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz. Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Bizi eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Afrika kıtasıyla işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

İnsanımızı yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ediyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek toplu açılış heyecanını milletimizle yaşıyoruz. Hizmet yolcuğumuzu bugün de Eskişehir'de devam ettiriyoruz. İl danışma toplantımızın ardından beyaz eşya fabrikasıyla, 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçecek burada da bakanlıklarımızın, belediyelerimizin yaptığı toplam 2,7 milyar TL'yi aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz.

Ben size ne anlatıyorum? Diyorum ki şu tesisler, bu tesisler. Peki bu ana muhalefet CHP, Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya paşanın sözünü; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, onlar... Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi. Nasıl şehir hastanesinden memnun musunuz? İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Millet bahçesinin açılışını da yapacağız. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMUR AÇIKLAMASINA TEPKİ

2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam, çok çalışacağız. 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdit ediyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum; sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın.

"ESKİŞEHİR'İN ANALARI İNŞALLAH 2023'Ü CHP'YE ZİNDAN EDECEKTİR"

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Yeni CHP dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösterir. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecektir.

AK Parti teşkilatları olarak milletimize olan borcumuzu ancak daha çok hizmet ederek ödeyebiliriz. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı bu anlayışla yürüteceğiz. Burada mutabık mıyız? Anlaştık mı? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?

#memur# görevini yapın# erdoğan
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