Mesaide 'Gazete Kavgası' tazminatsız attırdı

Bir işyerinin 12 yıllık güvenlik görevlisinin mesai saatinde sürekli gazete okuması işsiz bıraktı.

Yaşanan olayda, Görev esnasında gazete okuyan güvenlik görevlisi patrona yakalandı. Ancak, patronun 'uyarı'sı sonrasında da sık sık mesai saatinde gazete okumaya devam edince olanlar oldu.

'GAZETE' GERGİNLİĞİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Güvenlik görevlisiyle patron arasında yaşanan 'gazete' gerginliği kavgaya dönüştü. Ve sonucu kötü oldu. Karşılıklı birbirlerini darp edince işine tazminatsız son verildi.

Olayın şokunu yaşayan güvenlik görevlisi soluğu mahkemede aldı.

Yerel mahkeme 'sataşma' var, patron haklı derken, Yargıtay 9. hukuk dairesi kararı bozdu.

'GAZETE' GÖREVİ AKSATABİLİR! ANCAK...

Dosyayı yeniden değerlendiren Yüksek Mahkeme, haklı fesih ağırlığında bulmasa da, görevini aksatacak şekilde mesai saatinde gazete okuyan çalışanı affetmedi.

Gazete okuma nedeniyle yaşanan kavga ve darp olayını, sataşma boyutunda değerlendirmezken, Patronun işini aksatan çalışanın işine de son verebileceğini ifade eden 9. Hukuk Dairesi, Ancak, çalışanın 12 yıllık tazminatını alabileceğine hükmetti.

Karardan;

' Davacının davalıya ait işyerinde güvenlik amiri olarak çalışırken güvenlik görevlisi K.'nın görev sırasında gazete okuması nedeniyle uyarma görevini yaptığı, K.'nın kendisine karşı koyması üzerine çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri...' '....Davacının konumu itibariyle amiri bulunduğu güvenlik görevlisine görevini aksatacak şekilde gazete okuması eylemine karşı çıkması sonucu gerçekleşen olay, davacı işçinin işverenin diğer bir işçisine sataşması olarak nitelendirilemeyeceğinden, işyerinde on iki yıllık kıdemi olan davacının iş sözleşmesinin işverence feshi haklı değildir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü...'