Kavgaya müdahale eden polisin tabancasıyla havaya ateş açan kişi yakalandı
Aydın'da bir polisin seken kurşunla kolundan yaralandığı 12 Ekim'deki kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 14:08
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin tabancasını alan kişinin havaya ateş açtığı olayla ilgili 5 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'de Nazilli Devlet Hastanesi'nin önünde iki grup arasında kavga çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Arbede esnasında C.K, polis memurunun belindeki tabancayı alarak havaya ateş açtı.
Kurşunların sekerek isabet ettiği polis memuru kolundan hafif yaralandı.
Gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında C.K'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.