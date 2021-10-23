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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık

"Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık"- "Artık Şırnak, alt ve üstyapısıyla vatandaşlarımızın huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanlarıyla Şırnak'ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 14:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık." dedi.

Erdoğan, Şırnak'ta bir otelde 22 il ve 194 belediye başkanının katılımıyla düzenlenen "Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı"na, burada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin telefonundan bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerinde yüzde 62 oy alan Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve parti teşkilatını tebrik ederek, 6 yıl önce terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta yaptığı çukur eylemlerinin ardından belediyenin çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın ülkeye ve Kürtlere düşmanlığını şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık. Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçesini tekrar inşa ve ihya ederek evleri başlarına yıkılan ve tutunacak hiçbir dalı kalmayan Şırnaklı kardeşlerimiz için kısa süre içerisinde 10 bin konut inşa ettik. Merkez ve ilçelerin altyapılarını sıfırdan inşa ederek bakanlıklarımız ve kurumlarımızla Şırnak için seferber olduk. Bugün 22 ayrı şehirden bütün belediye başkanlarımızın Şırnak'ta buluşması bu seferberliğin en somut göstergesidir. Artık Şırnak, alt ve üstyapısıyla vatandaşlarımızın huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanlarıyla Şırnak'ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz."

- "Akan gözyaşlarını dindirmek için varız"

Özhaseki de toplantının üçüncüsünü Şırnak'ta düzenlediklerini, amaçlarının 2019 seçimlerinden bu yana yapılan ve yapılamayanları değerlendirmek, ileriye doğru hedefler koyarak ilerlemek olduğunu söyledi.

Terör örgütünce 6 yıl önce bölgede "öz yönetim ilanı" adıyla sözde terör devleti kurmanın hedeflendiğini dile getiren Özhaseki, terör saldırılarında 30 bin evin yıkıldığını ve insanların perişan olduğunu belirtti.

Devletin yaraları sarmak için büyük bir seferberlik gerçekleştirdiğini vurgulayan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröristler yaktı, yıktı. 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Alt ve üstyapısını, birçok hizmetini yaptık ve daha yenilerin de yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şırnak'ın yüzde 65'inin yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak'ı görmek benim için de son derece mutluluk verici. Belediyeler olarak birçok görevi arkadaşlarımız üstleniyor. Gaziantep Belediye Başkanı kütüphane, Erzurum Belediyesi bir park yaptıracak. Bu devletin, milletin gücünü, bir taraftan da beraber olmanın gücünü hissettireceğiz. Bir il nasıl inşa edilir görsünler. Avrupa'da sel oluyor, hala ortadan çamurları kaldıramıyorlar. Bizler yapmak ve hizmet için varız. Buraya kardeşlik için geldik ve bunu hep beraber göstereceğiz."

Şırnak'a gelmeden önce sosyal medyadan terör uzantılarından "Neden Şırnak'a gidiyorsunuz, orada ne işiniz var?" mesajları aldığını anlatan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Şırnak bizim, İzmir de İstanbul da Şırnaklılarındır. Biz her yere başımız dik ve alnımız açık gideriz. Bize bunu soranlar, satılık uşaklar, elinizi vicdanınıza koyun. 50 kilometre ötede, 13 bin kilometre uzaklardan gelen coniler var. Onlara sorun 'Ne işiniz var' diye, bize niye soruyorsunuz? Hainler niye geliyorlar, onu sorsunlar vicdanı satılıklar. Niye 13 bin kilometre uzaklardan geliyorlar? Niye milyar dolarlar harcıyorlar burada? Niye buradaki çocukları kandırıp, ellerine silah verip dağa gönderiyorlar? Sonra da kardeş kanı dökmeye başlıyorlar. Asıl sormaları gereken bu değil mi? Burada hizmet ve akan gözyaşını dindirmek için varız."

Programda, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da konuştu.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Hakkari, Ağrı, Van, Bitlis, Bingöl, Batman, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Tunceli, Mardin, Erzurum, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Muş, Siirt ve Iğdır'dan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantı yarın sona erecek.

#erdoğan# şırnak# yeniden ayağa kaldırdık
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