19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, yerli aşıda gelinen son noktayı açıkladı

Prof. Dr. Akdoğan, geçtiğimiz hafta başlatılan Turkovac'ın üçüncü doz olarak etkinlik ve güvenlik açısından Sinovac ile karşılaştırılacağı Faz 3 klinik araştırmasının Türkiye tarihinde yürütülen en büyük klinik araştırma olduğunu söyledi. Akdoğan, "Çalışma halihazırda 28 ilimizde 41 merkezde yürütülüyor. Yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaşılması hedefleniyor. Daha önce iki doz inaktif aşı olmuş ve üçüncü dozunu henüz yaptırmamış 18-59 yaş arası tüm vatandaşlarımız, çalışmaya e-Nabız üzerinden randevu oluşturarak kendilerine en yakın merkezde gönüllü olarak katılabilirler. Açık etiketli bir çalışma olduğu için üçüncü dozda Sinovac ya da Turkovac arasında seçim yapabilirler" dedi.