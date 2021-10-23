Müşterinin yüzüne telefonu kapattı işten atıldı!

'SİZE HİZMET VERMİYORUM VE DE ÜZERİNİZE TELEFONU KAPATIYORUM!'

Telefonda müşterisinin sözlerine dayanamayıp önce hakaret eden operatör, Şirket tarafından uyarılmasına rağmen, bir kaç gün sonra bu defa da müşteriye, 'size hizmet vermiyorum ve de üzerinize telefonu kapatıyorum!' diye tepki gösterince işvereni tarafından işine tazminatsız son verildi.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın yaşandığı, ...İl Telekom Müdürlüğü operatörlü çağrı merkezinde, müşteri hizmetleri yetkilisi, telefonda yaşanan tartışma üzerine müşterisine hakaret etti. Müşterinin şikayeti üzerine Şirket tarafından uyarıldı. Ancak iki gün sonra yine bir müşterinin kendisine sinirlenmesine kızan öfkeli Telefon Operatörü, 'size hizmet vermiyorum ve de üzerinize telefonu kapatıyorum!' deyince, üzerine telefon kapatılan müşterinin operatörü şikayeti üzerine bu defa tazminatsız işine son verildi.

MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Müşteri Hizmetleri Operatörünün açtığı işe iade davasında yerel mahkeme davayı kabul ederek işe iadeye karar vermişken, Yargıtay ise, haksız bularak 'işe iade kararını' bozdu.

YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

Yüksek Mahkeme, işyerinde olumsuzluğa yol açan çalışma ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyecek davranışlar olduğunu ifade ettiği Kararında, müşterinin üzerine telefon kapatan operatörü işten çıkaran işvereni haklı buldu.

İçtihat Metni:

9.HD.06.11.2014 tarihli, 2014/30804 esas, 2014/33007 Karar

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

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A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı .... Hizmetleri A.Ş.'nin alt işveren davalı T.. A..'nin asıl işveren olarak göründüğü ...İl Telekom Müdürlüğü operatörlü çağrı merkezi iş yerinde müşteri hizmetleri yetkilisi olarak çalışmaktayken iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini, iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğini iddia ederek işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacı ile davalı arasında işçi işveren ilişkisi bulunmadığını, davacının işvereninin A.. Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. olduğunu, 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 08.04.2009 tarih ve 2009/14 sayılı "İş kolu tespit kararında" "A......Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü'nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine karar verildiğini, A.. A.Ş.'nin davalı şirketten bağımsız bir şirket olduğunu, davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi talep etmiştir.

Dahili davalı ... Hizmetleri A.Ş. vekili davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı olduğunu belirterek davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Mahkemenin 12.07.2012 tarihli 2012/362 E. 2012/522 K. sayılı kararı, Dairemizin 13.02.2013 tarihli 2012/28219 E. 2013/5543 K. sayılı kararıyla alt işveren .... .. Hizmetleri A.Ş. davaya dahil edildikten sonra feshin haklı veya geçerli olup olmadığı tarafların delilleri toplanarak tespit edilmesi hususunda bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyulmuş, alt işveren .... ...Hizmetleri A.Ş. davaya dahil edilmiştir.

Davacının iş sözleşmesi 26.03.2012 tarihinde müşteriye konuşması sırasında hakaret ettiği bu konuyla ilgili uyarıldığı, 28.03.2012 tarihinde ise müşteriyle konuştuğu sırada müşterinin sinirlenmesine neden olup "size bu şekilde hizmet vermiyorum suratınıza kapatıyorum" diyerek müşterinin isteği dışında görüşmeyi sonlandırdığı bu nedenle müşteri şikayetine neden olduğu, davacının iş sözleşmesine aykırı davranışlar gösterdiği tüm ikazlara rağmen işin gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 03.04.2012 tarihinde haklı nedenle feshedilmiştir.

Fesih konusu yapılan davacının davranışları değerlendirildiğinde işyerinde olumsuzluğa yol açan çalışma ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyecek davranışlar olduğu açık olup feshin bu nedenle geçerli olduğunun kabulüyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Davanın REDDİNE, ...'