'Bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından Kuşadası'nda düzenlenen "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" etkinliğinde konuştu.

Türkiye'nin sorunlarından bahseden Kılıçdaroğlu, AKP'nin ilk seçimlere girdiği dönemi hatırlatarak, "Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar 'başıma bir bela gelir' diye" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Buradan gençlere sesleniyorum. Biliyorum o gençler sandığa gittiği zaman nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Buradan onlara sesleniyorum bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Rahatlıkla bizi eleştireceksiniz.

Yolsuzlukla mücadele edeceklerdi. 3Y. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kardır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar.

3Y ile geldiler, 3Z ile bunları göndereceksiniz. Kadınlar gönderecek. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Geliyor gelmekte olan. Uyumasınlar, geleceğiz."

Kılıçdaroğlu sözlerini, "Geliyor gelmekte olan" ifadesi ile bitirdi.

Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimiz ilk hafta İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacağız.