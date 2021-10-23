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Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı



Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 16 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir.

1- Gökçeada ve Bozcaada'ya atanacak memurlarla ilgili memleket detayı! Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Vakıf üniversitesinde çalışılan süreler Devlet üniversitesinde değerlendirilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde yabancı dil bilme şartı var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Ücretsiz izin kullanan sağlık personeli, bu süreleri borçlanırsa hizmet puanı alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Sonradan engelli olan Devlet memuru EKPSS'ye girip atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Memur, istifa edip 4/B'ye geçtiğinde mükerrer emekli primini geri alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Alan değişikliği yapan öğretmenler, il içi yer değiştirmeye başvurabilirler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- 6 aylık doğum borçlanması emeklilik yaşını etkiler mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Yurt dışında geçen süreler ve engelli emekliliğinde merak edilenler Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- OHAL döneminde çekilmiş sayılanlar yeniden memur olabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Yıllık izin hakkı engellenebilir mi? Fazla mesaide personelin isteği aranır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- İlkokulda, idareci olmada, sınıf öğretmenlerine öncelik var mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- HAGB kararı alanların polisliğe başvurusu engellenebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

14- Engelli memur, 2 yıl hapis cezası alırsa, 15 yıl ile emekli olma hakkını kaybeder mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

15- Yıpranma puantajı tutulması fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı anlamına gelir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

16- Engellilikten dolayı emekli olan işçi, memur olarak atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.