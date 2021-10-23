Ayıyla dövüşen Rus boksör Ilya Medvedev'in durumu ağır
Genç boks şampiyonu Ilya Medvedev ve arkadaşı çıktığı balık avında ayı saldırısına uğradı. Arkadaşını öldüren ayıyla boğuşan Medvedev hastaneye kaldırıldı.
Rus boks şampiyonu, 23 yaşındaki Ilya Medvedev, arkadaşını öldüren boz ayıyı öldürdü. Ayıyla boğuşan genç boksör, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
DAKİKALAR SÜREN BOĞUŞMA
Sputnik'in haberine göre, Sibirya'nın batısında Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti. Dudnik'ten sonra Medvedev'e yönelen boz ayı ile boksör arasındaki boğuşma, dakikalarca sürdü. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla ayıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başka bir balıkçı olan 41 yaşındaki Denis Chebotar, ağaçların arasından 'ayı' diye bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Bağırtılar üzerine koşarak olay yerine gelen Chebotar, "Silah sesleri ve bağırtılardan sonra oraya vardığımda Dudnik ölü biçimde yatıyordu" dedi.
Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.
2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.