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Bu şehirde 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor

550 kilometrelik bisiklet yolu ve parkurlarıyla model şehir Konya'da vatandaşlar, mevsim el verdiği sürece bisikletten inmiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 17:43
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Bu şehirde 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor

Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı Konya'da, 7'den 70'e her yaştan vatandaş pedal çeviriyor.

Günlük hayatta bisiklet kullanımının oldukça fazla görüldüğü kent, 550 kilometrelik bisiklet yolu ve parkurlarıyla model şehir oluyor.

Yüzölçümü itibarıyla ülkenin en büyük ili olan 2 milyon 250 bin nüfuslu kent, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin buna elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Ulaşımın yanı sıra spor ve hobi amacıyla pedal çeviren vatandaşlar, mevsim el verdiği sürece bisikletten inmiyor. Bisiklet kullanıcılarına yönelik yatırımlara ve hizmetlere sürekli yenileri eklenen kentte, bisiklet varlığı ve kullanım oranı da gün geçtikçe artıyor.

Kadın erkek 7'den 70'e her yaştan vatandaşın tercih ettiği bisiklet için Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet tramvayı ve üst geçidi gibi imkanlarla şehir içinde kullanımı kolaylaştırıyor.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na da ev sahipliği yapan kentte, 250 metre pist uzunluğuna sahip Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun inşaatı da devam ediyor.

Merkez Meram ilçesindeki bisiklet yarış pisti, yatırım tamamlandığında Türkiye'nin ilk kapalı veledromu özelliğine sahip olacak.

"Bisiklet Konya'mız için bir tutku, aşk demektir"

Konya Bisiklet Sporu Derneği Başkanı Fatih Yılmaz, AA muhabirine, bisikletin daha da yaygınlaştırılmasının yanında kullanımının da güvenli hale gelmesi için faaliyette bulunduklarını söyledi.

Kentte bisikletin uzun yıllardır alternatif ulaşım aracı olarak görüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Konya'da her evde en az bir bisiklet vardır. 2-3 bisiklet olan evler var. Konya'da 800 binden fazla bisiklet olduğunu düşünüyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Konyalı bisiklete binmeyi çok seviyor ama güvenli bir şekilde binmek istiyor. Bu noktada motorlu taşıtların daha duyarlı ve saygılı olması gerekiyor." diye konuştu.

Bisikletli ulaşımın, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hava kirliliği, enerji verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Konya'da bisiklet sevgisi çok eskiden geliyor. Yaşlı insanlarımız bisikletten asla kopmuyor. Hala sevgiyle biniyorlar. Bisiklet hakikaten insana sağlık, sıhhat veriyor. Çevresel baktığımız zaman da şehirlerimizin hava kirliliğinin en aza seviyede tutuyor. Bisiklete daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bisiklet Konya'mız için bir tutku, aşk demektir. Bisiklete yönelik her türlü hizmet var. İnsanlarımız gerçekten bisikleti çok seviyor ve biniyor."

"Katlı bisiklet parkları yapılacak"

Yılmaz, bisikletin 7'den 70'e Konyalılar için çok önemli olduğunu, bunu sadece ulaşım aracı olarak görmediklerini söyledi.

Konya'da 550 kilometre bisiklet yolunun yapıldığını anımsatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

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"Türkiye'nin bir numarası, dünyanın da sayılı kentlerindeniz. Bisiklet yolları örümcek ağı gibi bütün şehri sardı. Sadece merkezde bunların birleştirilmesi kaldı. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz çalışma yapıyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum. En önemli heyecan veren yatırımlardan biri de veledrom. Tamamlanıp açılacağı günü iple çekiyoruz. Ayrıca bisiklet tramvayı da çok ilgi çekti ve desteklediğimiz önemli konulardan bir tanesiydi. Bisiklet kullanan dostlarımıza büyük kolaylık. Katlı bisiklet parkları yapılacak."

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