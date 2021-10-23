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AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, bütçeyi yüzde 30 arttırdıklarını belirterek, "Yakın zamanda inşallah kurlar da aşağı doğru çekilecek. Stabil bir hale gelecek. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey anlatıldı, yapıldı. Herkes elini vicdanına koyacak. Emekliye destek vereceğiz. Bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 17:58
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AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Bütün teşkilat olarak 2023'e odaklanmış durumdayız. Sandık başlarımızdan, Cumhurbaşkanımıza kadar ulaşan bütün kademelerimizle Allah'ın izniyle hep birlikte meydanlarda olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolun zor olan kısmını bitirdik. Şimdi 2023'te önemli bir finaldeyiz. Biz bir fotoğrafa bakmıyoruz, biz bir film seyrediyoruz. Dolayısıyla günlük, geçici gibi durumlardan bizim teşkilatımız etkilenmiyor. Biz uzun yola çıkmaya hüküm giymiş insanlarız. Dolayısıyla yolumuz uzun. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine ulaşacağız. Her yangına körükle giden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu insanlar asla bu ülkenin yararına bir konuda bu güne kadar herhangi bir teşekkür etmiş değiller. Bizler onlara inat değil, bu millete hizmet için hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Mücadele verdim ve başarılı olamadım"

İYİ Parti'den milletvekili olan daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti HDP üzerinden eleştirerek, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP'nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti'den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah'a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım. Allah'a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK'sı değil, FETÖ'sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar"

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de bir konuşma yaptı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan tavrını ve Yunanistan'ı eleştiren Demiröz, "Yunanistan'ı görüyorsunuz, adamlar yalan yanlış aldatmaca bilançolarla Avrupa Birliği'ni bile aldatmaya kalktı ama affettiler. 150 milyar Euro IMF kanalıyla yardım yaptılar. Daha sonra döndüler, 'Siz 2. Dünya Savaşı'nda şöyle zarar ettiniz, böyle zarar ettiniz' diyerek yarısını ona saydılar. Yunanistan şunu bilmeli ki bu aralar çok horozlanıyor, cürmü kadar yer yakar. Ne Fransa'ya ne de Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin. Bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz. Onun için biz pandemi sürecinde gerçekten sağlıkta yaptığımız yatırımlar bir feraset örneğidir. Bunu kabul etmek lazım. Pandemi süreci deyip geçmeyin. Bütün dünyayı sarsan bu olaya rağmen hamdolsun Türkiye'de hiçbir gıda sıkıntısı çekmedik. Bugün Avrupa'da duyuyoruz raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır. Ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize başka şeylerden ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomilerini, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim ekonomideki, enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurdan gelen yükseklik, kurun yüksekliği hepimiz görüyoruz. İnanın hepsi kontrol altında. Sürekli toplantılar yapılıyor. Biraz daha sabırlı olacağız. Yıl başına doğru her şey sisteme oturacak. Türkiye makro alanda yapılanların hepsi doğru. Makro planda dünyada İngiltere 22,2'yle birinci olurken Türkiye 21,7'yle dünyada en fazla büyümeyi yapan ülke oldu. Bunlar göz ardı edilebilir mi? Biz yapmıyoruz bunu IMF yapıyor çıkarıyor ortaya. O yüzden Türkiye'nin makro durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerini hatırlatan Demiröz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün bürokratlara gözdağı vermeye çalışıyor. AK Parti'ye oy veren öğretmenler, doktorlar, savcılar diyor. Ama bunu kendisi demiyor, arkasında akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir Cumhurbaşkanlığı adayı ol da, olmayı becer de ondan sonra konuş."

ABD'nin F-35'leri Türkiye'ye teslim etmediğini de hatırlatan Demiröz, "Şimdi F-35'leri de vermiyor, yerine F-16'ları verelim size diyorlar. Tabi geçmiş şeyler. Versinler. Çünkü biz 40 tane F-16'yı alırız modifiye ederiz. F-35'in senin olsun. Vermiyor. Böyle işte bu insanlar. Parayı alırken var. Niye çıkarıyorsun. Bunlara güven yok. Bugün o dedikleri adamları çıkarın 2 gün sonra gene başka bir şey derler. Hiç güvenmeyin" dedi.

"Emekli ve asgari ücretliye destek vereceğiz"

2022 bütçesinde emekli ve asgari ücretliyi destekleyecek adımlar atacaklarının altını çizen Demiröz, "Bütçeyi yüzde 30 arttırdık. Emekliye destek vereceğiz. 267 barajımız vardı, 600 baraj ilave ettik 876 baraj oldu. Üniversitelerin sayısını 3'e katladık. Havaalanları da öyle. Anlatmakla bitmiyor. Ama maalesef insanımız görse tanımaz belki döviz deyince, ekonomi deyince 'Kur niye böyle oldu?' Eyvallah düzelecek. Gerçi senin belki dövizle hiç işin yok belki ama onu da düzelteceğiz. Dünyanın bir problemi bu. Elimizde para arzı çok. Vatandaşta para çok. Belki dağılımda eşitsizlik var. Onun için üretilen mal miktarı da zaten pandemide düştü. Fiyat yükselir tabi ekonominin kuralı bu. Ama bunu çözeceğiz. Faizler aşağı doğru iniyor. Yakın zamanda inşallah kurlar da aşağı doğru çekilecek. Stabil bir hale gelecek. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey anlatıldı, yapıldı. Herkes elini vicdanına koyacak. Emekliye destek vereceğiz. Bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapıyoruz. Bütçeyi takip ettiğinizde göreceksiniz. Artık biz altyapılarımızı, barajımızı, yolumuzu her şeyimizi fazlasıyla yaptık. Bundan sonra insanımıza katkı, insanımızın gelirini çoğaltmak için neler yapılabilir ona bakacağız. Eksiğimiz gediğimiz olabilir ama inanın size en yakın olanlar yine bizleriz" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, ilçe belediye başkanları, partinin ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yönetimi ve teşkilatı ile partililer katıldı.

#Vedat Demiröz# bütçe
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