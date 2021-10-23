Suriye sınırında örülen duvar Irak ve İran sınırına örnek oldu

Suriye sınırına duvar örme işi ilk olarak Kilis'in Suriye sınırında 2015 yılında başlanmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı tamamlandı. Sınırda 4 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi. Suriye sınırında, yasa dışı geçiş, kaçakçılık ve terörist geçişlerinin engellenmesinde büyük faydası olması nedeniyle benzer duvarlar Irak ile İran sınırına da örülmeye başlandı.

911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu ile birlikte, 832 kilometresinde duvar örülmüştü.

Kilis'te konuşlu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay'da konuşlu bulunan 2'inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa'da bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe'de konuşlu bulunan 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi'de konuşlu bulunan 8'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapılarak, 832 kilometresinde duvarın yapılması tamamlanmıştı. Son teknolojinin kullanıldığı Suriye sınırında bulunan Kilis'teki, alınan tedbirler, sayesinde yasa dışı geçişlerin engellenmesinde başarılı olması nedeniyle Irak ve İran Sınırında aynı duvarlardan örülme çalışmaları devam ediyor.