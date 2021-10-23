3.5 milyon onsluk altın rezervi bulunmuştu! Değeri dudak uçuklattı

Poyraz, geçen yıl aralık ayında halka açık olan Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulduğu alanda incele yaptı. Poyraz'a Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan ve şirket yöneticileri eşlik etti.

"Burada aynı anda birkaç çalışma birden yapıyoruz"

Poyraz, 2022 yılı içinde maden işletme faaliyetleri ile birlikte ilk faz tesis kurulumu gerçekleştirileceklerini söyledi. 2022 yılının sonunda altın külçesini döküp Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini anlatan Poyraz sözlerine şöyle devam etti;

"Şu anda Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. altın madeni ruhsat sahasındayız. Burada aynı anda birkaç çalışma birden yapıyoruz. İfade edildiği üzere bir taraftan projelendirme çalışmaları yapıldı, tamamlandı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında ÇED raporu Bakan beyin onayına geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanımızın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkmış olup buradaki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri işlemleri yapılmaya başlandı. Bunları da birkaç hafta içerisinde bitirdikten sonra bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili olarak hem de tesis kurulumuna yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız."

"Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz"

Poyraz, Hedeflerinin bir taraftan tesisin kurulumunu devam ettirirken, bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak olduğunu anlatarak, "Üç faza ayırdığımız bu tesisin kurulumunda ilk fazının zaten şu anda makine, ekipman siparişlerinin bir kısmı verildi inşallah yılbaşı gibi ilk fazın makine ekipmanlarının tamamı gelip, inşaat faaliyetlerine başlanacak 2022 yılı içinde ilk faz tesisin kurulumunu tamamladıktan sonra beraberinde maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibariyle de ilk altın külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Bizim açımızdan buranın ayrı bir önemi var çünkü şirketimiz Gübretaş iştiraki ve Gübretaş şu anda tarım sektöründe de Türkiye'nin en önemli aktörlerinden, burada elde edilecek olan değer, bunun Gübretaş'a aktarımı sonrasında Gübretaş ile yapacağımız yatırımlar, Gübretaş ile birlikte Tarım Kredi olarak ciddi bir imkana kavuşmuş olacağız. En nihayetinde de aslında Tarım Kredi Kooperatifleri bir çiftçi kuruluşu ve buradan elde edilmiş olan değer bunun Gübretaş'a, Tarım Kredi'ye ve Türk çiftçisine, tarım ekonomisine yansımasıyla Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem de bizim için önemli bir kaldıraç olacak burası, bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı inşallah ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız" dedi.

"6 ile 7 ton civarında yıllık altın üretim kapasitesi hedefleniyor Söğütte, bu hedef 2020 yılına göre Türkiye üretimin yüzde 15'i tekabül ediyor"

Poyraz açıklamasının devamında, "Daha önce zaten belli ortamlarda paylaşmıştık buradaki 1'inci faz, 2'nci faz ve 3'üncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu andaki planlamamız 6 ile 7 ton civarında yıllık altın üretim kapasitesi hedefleniyor ki Türkiye'de 2020 rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında bir altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 gibi katkı sağlamış olacağız" dedi.

"ÇED olumlu belgesi ve diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine başlayacağız"

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Halit Semih Demircan ise, Akbaştepe ve Korudanlık bölgelerindeki 1'inci, 2'nci ve 3'üncü faz çalışmalarına ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Demircan, "Yatırımın ilk aşamasının 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyerek, "Şu anda bulunduğumuz yer Söğüt Altın Madeni projemizde Akbaştepe ve Korudanlık maden sahalarının yer aldığı bölgedir, bu alan cevher zenginleştirme tesislerinin ve maden işletme sahaların yer alacağı bölgedir. Söz konusu projemiz için planladığımız gibi ÇED olumlu belgesi ve diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine başlayarak 2022 yılı sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapmaktayız, bugüne kadar da ciddi mühendislik çalışmaları ve ekipman tedarik çalışmalarını da yapmış bulunuyoruz" dedi.

415 adet parsel için kamulaştırma yapılacak

Diğer yandan da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile acele kamulaştırma yapılan Sırhoca Köyü ÇED sınırları içerisinde kalan bölgede 415 şahıs parselinin kamulaştırılacağı öğrenildi.