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Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi ile Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 19:06
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Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabahtan itibaren Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde beklenen sağanağın kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Gece saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, akşam saatlerine kadar Marmara, Batı Karadeniz, İç Ege'nin kuzeyi İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara Bölgesi ile, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının Marmara bölgesinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

#Hava durumu# Meteoroloji# ordu# sağanak# Samsun# Sinop
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