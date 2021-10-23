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'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacağını belirterek, "2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 21:38
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'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'

Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) gelişmeler ve İFM'nin Katılım Finans'a katkılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İstanbul Finans Merkezi'nin konumlandırılmasını ve stratejisini oluştururken, İstanbul'un eşsiz özelliklerinden birisi olarak hem bölgesel hem de kültürel açıdan katılım finans alanında önemli bir kapsayıcılığı olacağını ifade eden Aşan, İstanbul'un Balkanlar, Kuzey Afrika, Körfez ve Türk Cumhuriyetlerinin ortasında merkezde bir konumda bulunduğunu belirtti.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin çok büyük coğrafi avantajı bulunduğuna dikkati çeken Aşan, "Finansal kurumlar da dahil olmak üzere bütün şirketlerin bir merkezi var. Kapsayıcılığı konuşurken, aslında bütün bu bölgelere hitap edecek finansal kurumların İstanbul'u bir merkez ya da baz olarak değerlendirmelerini düşünüyorduk. Kurumların merkezleri için en uygun yer İstanbul ve bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul, kültürel ve dini olarak da İslam coğrafyasının önemli bir merkezidir." diye konuştu.

Aşan, Katılım Finans alanında bölgenin lideri ve cazibe merkezi haline gelmek için vazgeçilmez unsurun hukuki altyapı olduğunu vurguladı. İyi ve kapsayıcı bir mevzuat altyapısı oluşturulduğunda uluslararası yatırımcıların davet edilmesinin de daha kolay olduğunu anlatan Aşan, şöyle devam etti:

"Elbette Katılım Finans alanında halihazırda mevzuatımız var ancak, sadece katılım finans alanını düzenleyen ayrı bir hukuki altyapının olması daha doğru. Bankacılık Kanunu içinde dercedilmiş orada var olan düzenlemelerden ziyade ayrı bir Katılım Finans Kanunu çalışması yapmak daha anlamlı olacak. BDDK ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak bu kanun çalışmaları içerisinde yer alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ilgili mevzuatın çok kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz."

İstanbul Finans Merkezi faaliyete geçecek

Prof. Dr. Aşan, hukuki altyapının birkaç bacağı bulunduğunu, bunlardan birisinin de İstanbul Finans Merkezi'nin kendi kanunu olduğunu söyledi.

Bu kanunun meclis gündeminde olduğunu ve kısa sürede çıkacağını belirten Aşan, "Kanunla birlikte İFM'nin nasıl yönetileceği, orada ne tür istisnaların, teşviklerin vs. hizmetlerin olacağı belli olacak. Bu tür finans merkezlerinde, gelecek olan kurumlar açısından sizin vereceğiniz teşviklerden çok daha önemli unsurlardan birisi buranın nasıl yönetileceğidir. Çünkü bu tür finans merkezleri çok büyük yapılardır ve buranın yönetiminde de herhangi bir belirsizlik olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin faaliyete geçiş takvimine ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı açılıp faal hale gelecek. Kurumlarımızın önemli bir kısmı taşınma işlemlerini yapar diye düşünüyoruz. İnşaat çalışmaları aslında bu yılın sonunda kabaca bitmiş olacak. Bir tek Merkez Bankası binası kalıyor. Oranın en iddialı binası olacak. Merkez Bankası'nı da 2022 yılının sonunda taşınacak hale getirmiş olacağız. İFM, gelecek yılın ortasında kapasitesinin önemli bir kısmıyla faaliyete geçecek. Kamu bankalarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız orada olacak."

Yatırımcıların ilgi odağı: İstanbul

Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İFM'nin inşaat çalışmalarının bile bölgede buraya yönelik bir ilgi oluşturduğunu belirtti. Körfez bölgesinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde katılım finansı alanında ciddi ilginin olduğunu ifade eden Aşan, hem katılım finans alanında Körfez ülkelerinden bir talep görüleceğini hem de söz konusu ülkelerin kurumlarının İstanbul Finans Merkezi'nde merkezleriyle, şubeleriyle ya da farklı ofisler ve departmanlarıyla gelerek yer alacaklarını söyledi.

İstanbul'dan 4 saatlik uçuşla gidilecek yerlere bakıldığında Avrupa'yı, Rusya'yı, Türk Cumhuriyetlerini, Kuzey Afrika'yı ve Körfez ülkelerini içerdiğini hatırlatan Aşan, "Aslına bakılırsa tüm bu bölgeler için İstanbul ilgi odağı. Görüşmelerimizde olumlu dönüşler alıyoruz. Büyük uluslararası şirketlerin ve finansal kurumların farklı finans merkezlerinde olan bölge merkezlerinin İstanbul'a taşınmalarını öngörüyoruz. Bu kuruluşların bölge merkezleri var. Dubai bu önemli merkezlerden biri. Oradan İstanbul'a bir miktar kayma olacağı ihtimalini de görüyoruz." diye konuştu.

"'İFM Tahkim Merkezi'ni kuruyoruz"

Göksel Aşan, yabancı yatırımcılar açısından en önemli konulardan birinin de tahkim olduğunun altını çizerek, "Yabancı yatırımcılar açısından hukuk çok önemli ve bizim de sağlam bir hukuk sistemimiz var. İhtisas mahkemelerimiz kuruldu. Bir de bunun tahkim ayağı var. Biz de 'İstanbul Finans Merkezi markası' içerisinde 'İFM Tahkim Merkezi'ni kuruyoruz. Bunun altında ilk defa 'İslami Tahkim'i oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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Kümelenme projesini bir büyük ekosisteme çevirmeyi başaracaklarını belirten Aşan, bunu başarınca kurumların İstanbul'a gelmemeleri için hiç bir nedenin kalmayacağını aktardı.

Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finans sisteminde insan kaynağı potansiyelini artıracak "Katılım Genç Gelişim" yetenek ve sertifikasyon programı hakkında da bilgi verdi.

İlk aşamada, 1.000 kişilik yetenek seçimi ve eğitimi gerçekleştirilerek "Katılım Finans Temel Eğitimi Başarı Sertifikası" verildiğini belirten Aşan, 420 civarında mezun verildiğini ve bu gibi programlarda bu sayının azımsanmayacak bir başarı olduğunu söyledi.

Aşan, ikinci aşamada ise 100 kişilik yetenek seçiminin ve eğitiminin tamamlamasıyla birlikte "İslami Finans Yetenek Başarı Sertifikası" verilerek değerlendirme sürecinin sonunda gelişim programının tamamlanacağını, başarılı olan gençlere sektörde staj imkanı ve istedikleri takdirde sektörde çalışmaları için destek verileceğini dile getirdi.

Programa büyük ilgi olduğunu ve bu seneki başarıdan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Aşan, "Önümüzdeki sene bu sayıyı 2 bine çıkartacağız. Başarılı olan gençlerimizi yine sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Katılım finans kuruluşlarını, sermaye piyasalarını, tekafül sektörünü büyütmek istiyoruz. 2025 yılında katılım finansın, finansal sistem içerisindeki payını, şu anki seviyenin 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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