Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
Bakan Soylu: Bizi yıllardır korkutmaya çalıştılar, korkmadık
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
AK Parti'li Demiröz: Emekliye, asgari ücretliye destek vereceğiz
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Vaka sayısı en çok artan illerimiz açıklandı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den bazı illerimiz için sağanak uyarısı
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İki doz Sinovac aşısı olanlar için yeni karar
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar: F16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Prof. Dr. Akdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 16 soru ve cevabı
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Erdoğan: Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, halledin dedim
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Yeni göreve başlayan doktor, nöbet dönüşü kazada hayatını kaybetti
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, kurtarılamadı
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
Kuzey ve iç kesimlerde zirai don bekleniyor
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece kimse kılınıza dokunamaz'
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
FETÖ'nün darbe planının detayları Akıncı Üssü'nden çıktı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
Yargıtay'dan 'kargoda kaybolan altın' kararı
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
'Devlet, kamu çalışanlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek'
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Yeni yargı reform paketi ile 2 bin 711 kişi 'taahhütle' serbest kaldı
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Kıdem tazminatında bu detaya dikkat
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Ayçiçek yağlarına zam geldi
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
Faiz indirme sırası kamu bankalarında
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine soruşturma
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesine soruşturma
MEB, 29 Ekim'de Liseliler Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek
MEB, 29 Ekim'de Liseliler Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Küresel pay piyasaları 3. çeyrek şirket bilançolarıyla alış ağırlıklı seyir izlerken, gelecek hafta başta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ile ABD ve Almanya'daki büyüme verileri olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2021 21:39
Yazdır
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan maliyet baskılarından, beklentilerden daha az etkilenmesi risk iştahını artıran en önemli sebep olurken, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu.

Öte yandan, para politikası yapıcılarının şahinleşen tonu dikkati çekmeye başladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin şahin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonun kalıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in ilk faiz artırımına yüzde 68 ihtimalle Haziran 2022'de gitmesinin beklendiğini kaydederek, bir önceki hafta fiyatlamalarının aynı dönem için faiz artırımına yüzde 46'lık ihtimal verdiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,70 ile 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerilese de haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,6370'ten tamamladı.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının 1.813 dolara kadar yükseldiğini ancak Powell'ın dün enflasyonun kalıcı olabileceğine dair açıklamalarıyla altının ons fiyatının kazançlarını kısmen geri verdiğini bildirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,49 artışla 1.793 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste dokuzuncu haftayı da değer kazancıyla kapatırken, haftalık yüzde 0,63 artarak 84,9 dolara yükseldi.

Öte yandan hafta içinde, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin 67 bin dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, daha sonra kazançlarını geri verdi ve şu sıralarda 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de bilanço dönemi risk iştahını besledi, S&P endeksi rekor kırdı

ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

Powell, dünkü açıklamasında bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu kaydederek, yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 59,2'ye gerilese de güçlü kalmaya devam ederken, hizmet sektörü PMI 58,2'ye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,64 yükselişle haftalık kapanış rekoru kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

KAPAT [X]

25 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı yeni konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri, perşembe Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve bekleyen konut satışları, cuma ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB'de

Avrupa borsaları süregelen enerji arzı sıkıntıları, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izledi.

Avrupa'da, BoE ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında politika farklılaşması gözlemlenirken, gelecek hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

ECB'nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) sonlandırılmasına ilişkin sürecin netleştirilmesi bekleniyor.

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde ise, artan enerji fiyatları nedeniyle AB Komisyonunun doğal gaz ve elektrik piyasalarının işleyişini incelemesi istendi.

Veri takviminde ise Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de imalat sanayi PMI verileri yükselirken, hizmet sektörü PMI Avro Bölgesi ve Almanya'da geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,4'le beklentilere paralel artarken, İngiltere'de yüzde 3,1'le beklentilerin hemen altında gerçekleşti.

Avro ise dolar karşısında haftalık yüzde 0,33 değer kazanarak 1,1638'e çıktı.

Bu hafta, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 değer kazandı.

Gelecek hafta, pazartesi Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, perşembe Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek GSYH verileri takip edilecek.

Asya borsaları karışık seyretti

Asya'da artan Kovid-19 vakaları sebebiyle artan kısıtlamalar risk iştahını törpülerken, gelecek hafta gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına çevrildi.

BoJ'un politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, küresel bazda şahinleşen merkez bankaları sonrası karar metnindeki olası değişikliklerde ipuçları aranacak.

Çin'de emlak devi Evergrande'nin temerrüde düşmeden önce tahvil ödemesini gerçekleştirmesi pay piyasalarını kısmen rahatlatsa da, tedarik zinciri ve enerji arz güvenliğindeki sıkıntılar gündemin odağında kalmaya devam ediyor.

Japonya'da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Asya'da açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans gösterirken, konut sektöründeki yavaşlama, enerji arzındaki sıkıntılar ve Kovid-19 salgınını önlemek için alınan tedbirler büyümenin yavaşlamasında etkili oldu.

Japonya'da TÜFE ise yıllık değişim Ağustos 2020'den bu yana ilk defa pozitif gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da Mart 2020'den bu yana ilk kez arttı. Japonya'da TÜFE eylülde yıllık yüzde 0,2, çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 0,1 artış gösterdi. Ayrıca ülkede imalat sanayi PMI 53,0'e, hizmet sektörü PMI da 50,7'ye yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,99 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

18 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, ve cuma TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler şirket bilançolarına çevrildi

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,99 artışla Kasım 2020'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergilerken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özeti, enflasyon raporu ve şirket bilançolarına çevrildi.

Hafta içinde TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 1.484,89 puanla ağustostan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, haftayı yüzde 4,99 artışla 1.479,93 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.500 puanın direnç, 1.460 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar/TL ise 9,6662 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 3,86 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,6146'dan kapattı.

Öte yandan, piyasalar kapandıktan sonra Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) yaptığı açıklamada Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+/B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksleri, çarşamba dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ve perşembe TCMB'nin enflasyon raporu ile PPK toplantı özeti takip edilecek.

Yurt içi piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe günü yarım gün, cuma günü ise tam gün kapalı olacak.

#
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
Fiyatları çip krizi değil, 'Ayaklı galericiler' yükseltti
'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'
'Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak'
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L
Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor
Çiftçi borçlarına erteleme
Çiftçi borçlarına erteleme
Benzin 11 lira mı olacak ?
Benzin 11 lira mı olacak ?

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Öğretim üyesinin geri dönüşüyle ilgili Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca ayrıldığı üniversitesine geri dönme talebi olan öğretim üyesinin başvurusunun kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirilerek hüküm kurulması gerektiğine karar verdi!
6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

6 ay başkan yardımcısı olan, müdür kadrosu üzerinden emekli olabilir mi?

Memurlar hangi unvanları üzerinden emekli olurlar?
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Bu haberde, Danıştay 2. Dairesinin 2020 yılının son aylarında verdiği görevden almalara dair kararlarından 18 adedine yer verilecektir.
Beyaz şapkalı hacker eğitimi

Beyaz şapkalı hacker eğitimi

http://www.kamusalssd.org.tr/beyaz-sapkali-hacker-egitimi
Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Yurt dışı tedavi giderleri nasıl ödenir?

Milli Eğitim Bakanlığı yurt dışı tedavi giderlerinin nasıl karşılanacağını, işlem basamaklarıyla birlikte açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama
Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

Süresiz sözleşmeliye kadro kararları Danıştay'a taşındı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu süresiz sözleşmeli personele 3 yıldan sonra memur kadrosu verilip- verilmemesi yönündeki istinaf kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi için Danıştay'a başvurdu.
Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Şehidin hastaneye getirilişi olayında Başhekim açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun , askeri helikopter ile hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı.
Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Öğretim elemanlarının istifa işlemleri hakkında KDK'dan önemli kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim elemanlarının istifa ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dilekçesine cevap verilmezse üstüne haber vererek görevini bırakabileceği yönünde tavsiye karar verdi!
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

Kaldırımda ölüm kalım mücadelesi

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç bir iş yerine çarparak kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin ölümle burun buruna geldiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet, 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı 1500 Kuran Kursu Öğreticisi, 5600 İmam Hatip ve 700 Müezzin kayyım olmak üzere toplamda 7 bin 800 personel almak için ilana çıktı
'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

'Covid-19 nedeniyle 180 bin sağlık çalışanı ölmüş olabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yılın Mayıs ayına kadar 80 bin ile 180 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini duyurdu.